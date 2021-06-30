رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب يحذر دور النشر: هذا جزاء المخالفين

حذر رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، الدكتور هيثم الحاج عل، الأربعاء، دور النشر المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 من مخالفة القواعد والتعليمات التي أقرتها وزارة الثقافة، على رأسها عدم إقامة حفلات توقيع.

وقال رئيس الهيئة، في تصريحات نشرها الموقع الصحفي الرسمي لمعرض الكتاب، إن من يخالف التعليمات من دور النشر المشاركة بالمعرض أو يقوم بعمل حفلات توقيع للكتب، سوف يغلق جناحه لمدة يوم، وإذا قام بنفس الشيء مرة أخرى سوف يغلق جناحه طوال أيام المعرض، ويحرم من المشاركة في الدورات القادمة للمعرض.

وشدد الحاج على أن جميع فعاليات البرنامج الثقافي الخاصة بالمعرض ستقام عبر المنصة الإلكترونية، مشيرا إلى أن المنصة الإلكترونية من أبرز ما المعرض في دورته الحالية،، لأنه أصبح من الممكن الحصول على الخدمات من خلالها بشكل احترافي، فهي تمثل نقلة فريدة، موضحا أن عملية حجز التذاكر عبر الموقع تأتي لتحديد كم الزوار، للتمكن من القيام بكل الإجراءات الاحترازية بشكل صحي ومنتظم.

وأضاف رئيس الهيئة المصرية للكتاب، أن المعرض متاح لاستقبال 100 ألف زائر في اليوم، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء، ما عدا الجمعة يستقبل المعرض زواره من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة العاشرة مساء، لافتا إلى أن فعاليات المعرض مستمرة حتى 15 يوليو بزيادة 4 أيام عن الدورات السابقة لتعويض تقليل الأعداد من الحضور احترازا من جائحة كورونا.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع.

ومن المقرر أن يبدأ دخول جمهور معرض الكتاب من غد الخميس، في تمام الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءً، ما عدا يوم الجمعة يكون دخول الجمهور من الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساءً.

ويقام المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع، ويبلغ عدد الأجنحة به 756 جناحاً، تضم 823 دار نشر، حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين 344 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين «كتاب أجنبي» 40 ناشراً، وعدد الناشرين المصريين «كتاب الأطفال» 47 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين «وسائل تعليمية» 27 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين «كتاب إسلامي وتراث» 98 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين «كتاب صوتي» 1.

كما يشارك في المعرض من ذوي القدرات الخاصة 5 أفراد، و11 ناشراً لمبادرة وزارة «ثقافتك كتابك»، كما يشارك في المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم، ويشمل المعرض فعاليات مهمة وبارزة في البرنامج الثقافي في سبعة مسارات.