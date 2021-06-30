كيف سينهي هاري وويليام خلافهما بعد إحياء ذكرى والدتهما؟

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه من المقرر أن يواجه الأميرين ويليام وهاري بعضهما البعض هذا الأسبوع حيث يلتقيان على انفراد لأول مرة منذ جنازة جدهم الأمير فيليب، في أبريل الماضي.

ومن المتوقع أن يجلس الشقيقان المتناحران خلف أبواب مغلقة غدا الخميس بعد إزاحة الستار عن تمثال والدتهم الأميرة ديانا في حدائق قصر كينسينجتون.

ومن المتوقع أن يبرز ويلز وهاري وجهًا شجاعًا لهذه المناسبة، التي تصادف الذكرى الستين لميلاد ديانا.

ولاتزال العلاقات بين الأخوين متوترة بعد مقابلة هاري المفاجئة مع أوبرا وينفري والتي فجر فيها سلسلة من قنابل الحقيقة الحارقة التي ألقاها على العائلة المالكة منذ ذلك الحين.

وأخبر دوق ساسكس أوبرا وينفري في مارس أن علاقته بشقيقه كانت علاقة "فضاء"، مضيفًا أنه ووالده الامير تشارلز "محاصران" في العائلة المالكة.

ورد أن الشقيقان أجرى محادثة لمدة ساعتين بعد جنازة جدهما في أبريل - لكن قيل منذ ذلك الحين لم يتحدثا.

وهذا يعني أن الإخوة سيكون لديهم الكثير ليتحدثوا عنه هذا الأسبوع - مع احتمال أن يتم التغلب على بعص النقاط الرئيسية.

وبحسب ما ورد فقد يتحدث الأمراء حول اتهامات الأمير ويليام لدوقة ساسكس ميجان ميركل باتعا تتعامل مع موظفي القصر الملكي بعنصرية، بالإضافة إلى معاداتها للنظام الملكي.

كما سيتطرق الشقيقان الى ازمة علاقة ويليام بميجان،حيث رفض دوق كامبريدج الزيجة من البداية وطلب من شقيقه التريث قبل هذا القرار.

ويمكن أن تكون الدوقات موضوعًا مهمًا للمحادثة لأزواجهن بعد أن قالت ميجان لأوبرا "تغير كل شيء" بعد مواجهة مع كيت حول فساتين وصيفة العروس في الفترة التي سبقت زفافها.

كما سيناقش الشقيقان أكاذيب هاري في مقابلته مع اوبرا وينفري وعدم منحه نجله ارتشي لقب امير.