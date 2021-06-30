فيلم «Ashoura» لـ أسماء يعقوب أفضل فيلم بمسابقة الورش بمهرجان أسوان للمرأة

حاز فيلم "Ashoura" للمخرجة أسماء يعقوب على جائزة أفضل فيلم في مسابقة الورش بمهرجان أسوان الدولي للمرأة في دورته الخامسة، التي أُطلق عليها "دورة النيل"، وتضم لجنة الورش في عضويتها الفنانة سلوي محمد علي، والفنان أحمد وفيق، والمنتج صفي الدين محمود.

يتناول الفيلم الطقوس المصاحبة لإحدى الأكلات المرتبطة بالتراث النوبي وسبب تحضيرها، والذي تم إنتاجه هذا العام من خلال ورش مهرجان أسوان (2021) تحت إشراف السيناريست وسام سليمان والمخرجة نادين صليب والمخرج اكرم عرابى والتي أقيمت بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبي.

فيلم “Ashoura” أو آشورا من تصوير أحمد منصور، ومونتاج كلا من امنية حلمي، ورنا عبدالله وأحمد أبو بكر وروان خالد، وتسجيل صوتي أحمد أبو بكر، وكلاك أسماء جمال، منتج منفذ رنا عبدالله، ترجمة روان خالد وشيماء فوزي ، ومساعد إخراج فاطمة خضري، كما وجه فريق العمل الشكر لكل من الحاجة زينب محمد عباس، الحاجة ليلى محمد دهب، والأطفال لوجى، وعبدالله.

وأقيم الحفل بالمسرح المكشوف علي ضفاف النيل بأحد الفنادق الكبرى في أسوان، وسط الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما وعدد كبير من نجوم الفن من بينهم النجمة صفية العمري وهنا شيحة وأحمد مجدي وأحمد وفيق وباسم سمرة وسلوي محمد علي ومصطفى خاطر وجميلة عوض والمخرج الكبير عمر عبد العزيز.

جدير بالذكر أن، أنطلق فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة 23 يونيو الجاري؛ والتي تحمل اسم دورة النيل بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.

وتضمن حفل الافتتاح تكريم الدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة ويمنحها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، كما يقوم كذلك بتكريم الدكتورة فايزة الخرافي أول رئيسة جامعة في العالم العربي بمنحها جائزة الريادة.

كما كرم المهرجان في حفل افتتاحه النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والنجمة الشابة دنيا سمير غانم والمخرجة ساندرا نشأت والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار وخبيرة الأرشيف السينمائي مني البنداري.