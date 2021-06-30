«الرجل الثالث.. جاسوس جمال عبد الناصر في الموساد».. كتاب جديد للكاتب توحيد مجدي

صدر حديثا كتاب "الرجُل الثالث - جاسوس جمال عبد الناصر في قلب الموساد"؛ للكاتب توحيد مجدي، عن دار أخبار اليوم، والذى يشارك به ضمن إصدارات الدار فى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ"52".

وقال "توحيد مجدي" عن الكتاب في بيان صحفي: "كتاب حُقق على مدار ثلاث سنوات من البحث والتحقيق وجمع المادة البالغة السرية من أرشيفات عدة عواصم دولية سجلت بياناتي الشخصية وصرحت لي بنسخ الأسرار الممنوعة التي ستجدونها لأول مرة موثقة بالوثائق الرسمية الأصلية مع الصور التي لم تُنشر من قبل.

وتابع؛ لأول مرة أسرار جاسوس إسرائيلي جديد زرعه الرئيس جمال عبد الناصر في قلب جهاز الاستخبارات الإسرائيلية كشف لمصر أدق أسرار عمليات الجهاز الإسرائيلي وتسبب بكارثة معلوماتية حقيقية لإسرائيل عام 1957 انتهت بإعادة تشكيل أجهزة المعلومات السرية الإسرائيلية.

واستطرد قائلاً؛ لأول مرة العملية كاملة غير منقوصة وكيف قامت العقول المصرية بتلك البطولة الأسطورية؟".

يذكر أن، كاتب ومؤلف ومؤرخ مصري ممثل وصحفي بدأ الكتابة عام 1990 في بداية مشواره كل نوابغ مؤسسة روز اليوسف الصحفية الذين أصبح معظمهم نجوما إعلامية براقة في سماء الفضائيات.

ترجم توحيد مجدي في بداية مشواره المهني ثلاثة كتب من اللغة العبرية إلي اللغة العربية في الفترة بين عامي 1993 و1997 كانت الأكثر مبيعا في مصر والعالم العربي يوم صدورها وهي كل حصيلة تراجمه التي طبعت ونشرت في العاصمة اللبنانية بيروت، كما ساهم توحيد مجدي في وضع مئات القراءات والدراسات الاستراتيجية المتخصصة أثرت في الكثير من الخطط الوطنية للدولة وله في المكتبة المصرية والعربية أكثر من ستة عشر كتابا حقق معظمها مبيعات واسعة ونجاحات ثقافية بارزة في العديد من المعارض العربية والدولية علي مستوى العالم مع أصداء وتغطيات صحافية متميزة واكبت صدور كل منها عمل توحيد مجدي كاتبا ومحققا ومراسلا صحافيا لدي أكثر من صحيفة ومجلة رسمية وخاصة هي الأشهر عربيا بينها روز اليوسف الجريدة والمجلة والكفاح العربي المجلة والعالم اليوم الجريدة والراية القطرية الجريدة والاتحاد الإماراتية الجريدة والعربي الناصري الجريدة والصباح المصرية الأسبوعية.

شارك توحيد مجدي بسبب اتقانه العديد من اللغات بينها الإنجليزية والفرنسية والروسية والعبرية في الإعداد للغة العبرية ومعلومات الفيلم التليفزيوني الشهير الطريق إلي إيلات 1995 ومسلسل السقوط في بئر السبع 1994 ومثل بهما أدوارا عابرة عرضت عليه لتخليد مشاركته فيها تشرف بها عمل توحيد مجدي في مؤسسة أخبار اليوم مجلة آخر ساعة لأسبوع واحد في سبتمبر عام 1998.