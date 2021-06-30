الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اتفاق بريطاني أوروبي على تمديد فترة الإعفاء الجمركي للحوم المجمدة

الإعفاء الجمركي للحوم
الإعفاء الجمركي للحوم المجمدة

اتفقت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي على تمديد فترة الإعفاء المتعلقة بعمليات التفتيش الجمركية على اللحوم المجمدة الواردة إلى آيرلندا الشمالية، حتى الـ30 من سبتمبر المقبل.


ووصف الوزير البريطاني المسؤول عن ملف خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست" ديفيد فروست في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء: الاتفاق بـ "خطوة أولى إيجابية"، بيد أنه شدد على ضرورة التوصل إلى "حل دائم" على حسب قوله.

وهناك خلاف بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن الترتيبات التجارية لما بعد "بريكست" بالنسبة لأيرلندا الشمالية، وهي الجزء الوحيد من المملكة المتحدة الذي يقع على حدود الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة.

وتنص الترتيبات على فرض ضوابط جمركية على البضائع التي تصل إلى الإقليم من البر البريطاني، فيما تم وضع "بروتوكول" خاص لتنظيم التجارة في مرحلة ما بعد "بريكست" مع إيرلندا الشمالية كجزء من اتفاق خروج بريطانيا من الكتلة؛ لمنع ظهور تلك "الحدود صلبة" بين إيرلندا الشمالية التي لا تزال جزءا من المملكة المتحدة، وجارتها في الاتحاد الأوروبي جمهورية إيرلندا.

بريطانيا اوروبا الجمارك اللحوم المجمدة إتفاق بريطاني أوروبي

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وائل لطفي

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