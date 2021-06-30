الأربعاء 30 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

في أربعين رحيله.. طارق الإبيارى يوجه رسالة للفنان الراحل سمير غانم

سمير غانم وطارق الابياري
سمير غانم وطارق الابياري

أعرب الفنان طارق الإبياري عن حزنه لرحيل الفنان سمير غانم وحبه الشديد له، وأحيا ذكرى اليوم الأربعين لرحيله بكلمات مؤثرة.

وشارك “الابياري” صورة جمعته بالراحل سمير غانم عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” قائلًا: “الذكري الأربعين لأستاذي الغالي ربنا يرحمه ويغفر له ويدخله جنه الفردوس الأعلى ويشفي أستاذة دلال ويصبر أهله يا رب.. برجاء الدعاء لأجمل وأطيب وأكرم وأحن وألذ الناس.. ربنا يرحمك يا حبيبي وأستاذي الغالي يا رب”.


 

طارق الإبياري 

 

 

وكان قد توفي الفنان سمير غانم منذ ما يقرب من شهر وعشرة أيام إثر إصابته بفيروس كورونا وتم نقله إلى أحد مستشفيات منطقة الدقي واستمر متواجدا فيها إلى أن تم إعلان وفاته.

بينا تتواجد زوجة الفنان الراحل سمير غانم، الفنانة دلال عبدالعزيز، لما يقرب من شهر ونصف الشهر داخل نفس المستشفى، فيما أكد أقاربها، خاصة الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أنها لا تعلم بوفاة زوجها حتى الآن.

 

والجدير بالذكر أن اليوم هو ذكرى مرور ٤٠ يوم على وفاة الفنان سمير غانم الذي وافته المنية بعد إصابته بوباء كورونا وتدهور صحته جراء الفيروس.


وكانت قد أصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، مع الفنان عمرو سعد ومصطفى شعبان، ثم أصيب بعدها زوجها الفنان سمير غانم، والذي توفي عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بتدهور حالته الصحية بسبب الوباء، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من نجوم الفن.

وعلقت ليلة أمس دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بصورة والدها، قائله: “وحشتني يا بابي يا حبيبي ربنا يرحمك ويسعدك ويدخلك الفردوس الأعلي دون سابقة عذاب و لا مناقشة حساب وبشكر كل الناس اللي بتدعيلنا وهفضل أشكرهم طول عمري علي حبهم و مساندتهم لينا نسألكم الدعاء والفاتحة".

سمير غانم الاربعين طارق الابياري رحيل ذكرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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