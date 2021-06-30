لطلاب الثانوية العامة.. تعرف علي تنسيق الجامعات الحكومية 2021

تنسيق الجامعات الحكومية 2021

نستعرض لكم فى هذا التقرير تنسيق الجامعات الحكومية 2021، وذلك مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن تنسيق الجامعات الحكومية للعام الدراسي الجديد 2021/2022.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية عقب إنتهاء الامتحانات وإعلان النتائج وذلك وفقاً للاحصائيات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم لوزارة التعليم العالي بشأن أعداد الطلاب الناجحين ونسبهم في الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات الحكومية 2021

ويعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية، لكل شعبة من شعب الثانوية العامة "أدبي وعلمي" وكذلك لطلاب الشهادات الفنية، ثم يتم الإعلان عن الحدود الدنيا لكل كلية بكل جامعة .

تنسيق الجامعات الحكومية 2021

كما يأتي تنسيق القبول بالجامعات علي أربعة مراحل حسب مجموع الطلاب بالثانوية مرحلة أولي وثانية وثالثة" أما المرحلة الرابعة فهي لطلاب المراحل الثلاثة الذين لم يدخلوا رغباتهم للطلاب الذين استنفذوا عدد مرات دخول رغباتهم.

كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه الأخير، عن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢.وأعلن ان تنسيق القبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ بذات قواعد التنسيق المعمول بها دون تغيير.

الحد الأدني لتنسيق المرحلة الأولى فى 2020

وكان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2020 كالآتي:

الشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر.

الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر .

الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر.

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كما جاء الحد الأدني للمرحلة الثانية في الشعبة العلمية للمرحلة الثانية

317.5 درجة بنسبة 77.4%

والحد الأدني للمرحلة الثانية في الشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة 67.8% .

المرحلة الثالثة للتنسيق بالعام الجامعي 2020/2021، انطلقت بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية.