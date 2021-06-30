الخميس 01 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تنسيق الجامعات الحكومية 2021

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف علي تنسيق الجامعات الحكومية 2021

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

نستعرض لكم فى هذا التقرير تنسيق الجامعات الحكومية 2021، وذلك مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن تنسيق الجامعات الحكومية للعام الدراسي الجديد 2021/2022.

 

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية عقب إنتهاء الامتحانات وإعلان النتائج وذلك وفقاً للاحصائيات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم لوزارة التعليم العالي بشأن أعداد الطلاب الناجحين ونسبهم في الثانوية العامة.

 

تنسيق الجامعات الحكومية 2021

ويعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية، لكل شعبة من شعب الثانوية العامة "أدبي وعلمي" وكذلك لطلاب الشهادات الفنية، ثم يتم الإعلان عن الحدود الدنيا لكل كلية بكل جامعة .

تنسيق الجامعات الحكومية 2021

كما يأتي تنسيق القبول بالجامعات علي أربعة مراحل حسب مجموع الطلاب بالثانوية مرحلة أولي وثانية  وثالثة" أما المرحلة الرابعة فهي لطلاب المراحل الثلاثة الذين لم يدخلوا رغباتهم للطلاب الذين استنفذوا عدد مرات دخول رغباتهم.

كما أعلن  المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه الأخير، عن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢.وأعلن ان  تنسيق القبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ بذات قواعد التنسيق المعمول بها دون تغيير.

الحد الأدني لتنسيق المرحلة الأولى فى 2020

وكان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2020 كالآتي:

الشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر.

الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر .

الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر.

يهمك أيضًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

كما جاء  الحد الأدني للمرحلة الثانية في الشعبة العلمية  للمرحلة الثانية

317.5 درجة بنسبة 77.4%

والحد الأدني للمرحلة الثانية في الشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة 67.8% .

المرحلة الثالثة للتنسيق بالعام الجامعي 2020/2021، انطلقت بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية.

تنسيق الجامعات التنسيق تنسيق القبول بالجامعات طلاب الثانوية العامة الامتحانات الجامعات الحكومية امتحانات الفصل الدراسي الثاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

الأكثر قراءة

«القوى العاملة» تكشف حقيقة الاتصال بالمواطنين لتحديث بياناتهم فى منحة العمالة غير المنتظمة

شاهد الفيلم الوثائقى كاملا.. «قرار شعب» يحكي قصة ثورة المصريين في 30 يونيو (بث مباشر)

تحذير من الأرصاد.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«الحماية المدنية» تحدد مكان «طفل حي» أسفل أنقاض عقار الدخيلة المنهار

6 جرائم.. مفاجآت جديدة في اتهام حسن راتب بالاتجار فى الآثار

تعرف على ممتلكات حسن راتب المُتحفظ عليها بعد اتهامه في قضية الآثار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

مدحت بشاى

الثقافة المجتمعية وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

جوهر يونيو

القس. رفعت فكرى

أسئلة خصوصية مرفوضة!!

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد 4 سنوات.. رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى يبلغ باستقالته

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يبحثان تعميق الحوار الاستراتيجى

ملك الأردن يدعو إسرائيل إلى وقف جميع الاعتداءات على فلسطين