الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الجزائرى الجديد: نعتزم التطبيق الفعال لبرنامج تبون

أيمن بن عبد الرحمن
أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول الجزائري

أكد أيمن بن عبدالرحمن الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء) الجديد اليوم: عزمه على التطبيق الفعال لبرنامج الرئيس عبد المجيد تبون.


وأعرب بن عبد الرحمن، في تصريحات للصحفيين عقب مراسم استلام مهام منصبه خلفا لعبد العزيز جراد بقصر الحكومة بوسط الجزائر العاصمة: عن شكره للرئيس تبون لثقته فيه، مؤكدا عزمه على العمل بكل ما أوتي من جهد وقوة للتكفل بالمهام الجسيمة الموكلة إليه من أجل المضي قدما في تطوير البلاد.


وأبدى بن عبدالرحمن استعداده للعمل مع كل الطاقم الحكومي كرجل واحد من أجل مواجهة كل التحديات التي تواجه البلاد، خاصة في مجال الاقتصاد الجزائري، مع العمل على التطبيق الفعال لبرنامج الرئيس تبون.


وأكد أن برنامج الرئيس تبون النهضوي سيسمح للجزائر باجتياز هذه المرحلة بسلام والانطلاق في التنمية الاقتصادية المرجوة، وقال إن "نتائج العمل الحكومي الدؤوب بدأت في الظهور"، مشيرا إلى أن الجزائر بدأت تصل إلى بر الأمان بفضل ما قامت به الحكومة طيلة 18 شهرا.


كما وجه بن عبدالرحمن بالشكر لسلفه عبدالعزيز جراد، منوها بكل ما قدمه في أصعب مرحلة عاشتها الجزائر وبكل ما قام به رغم التحديات.


من جانبه، وجه الوزير الأول السابق عبدالعزيز جراد الشكر للرئيس تبون، متمنيا التوفيق للوزير الأول الجديد والنجاح في مهامه الجديدة، مؤكدا أن السيد بن عبد الرحمان قادر على مواجهة التحديات.


وقد تسلم بن عبد الرحمن، مساء اليوم الأربعاء، مهام عمله الجديد بقصر الحكومة خلفا لعبد العزيز جراد الذي قدم استقالة حكومته للرئيس تبون يوم الخميس الماضي، عقب إعلان نتيجة الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 12 يونيو الجاري.

الجزائر التبون الرئيس الجزائرى أيمن بن عبد الرحمن عبد العزيز جراد

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