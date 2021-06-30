مجلس الذهب العالمى يكشف حجم الإنتاج خلال العام الماضي

كشف مجلس الذهب العالمى، في بياناته، أن إنتاج مناجم الذهب حول العالم فى عام 2020 بلغت نحو 3478.1 طن ما يعادل 122.7 مليون أوقية، وشهد الإنتاج انخفاض طفيف للعام الثاني على التوالي، وبعد ارتفاعه على مدار السنوات القليلة الماضية.

وفى السنوات الماضية طرأت عدة تغييرات على البلدان المنتجة للذهب، إذ كانت جنوب أفريقيا في وقت من الأوقات الرائد العالمي في إنتاج الذهب، حيث استخرجت فى عام 1970 لوحده أكثر من 1000 طن، ولكن منذ ذلك الحين انخفض إنتاجها بسرعة، وفي العام الماضي خرجت من قائمة أكبر 10 منتجين.

وشهدت القائمة بعض التغييرات الطفيفة الأخرى مقارنة بعام 2019، حيث اختفت بيرو من قائمة العشر المنتجين الأوائل، ما أفسح المجال لأوزبكستان بالتقدم، وظلت غانا الدولة الأفريقية الوحيدة التي ظهرت في قائمة العشرة الأوائل.

وتعدين الذهب، بعتبر عمل تجارى عالمى، يجري في كل قارة، باستثناء القارة القطبية الجنوبية، ويتم استخراج الذهب من مناجم ذات أنواع وأحجام مختلفة على نطاق واسع.

الصين احتلت الصدارة فيما يتعلق بإنتاج الذهب، إذ أنها تعتبر أكبر منتج في العالم في عام 2020 حيث شكلت وحدها نحو 11% من إجمالي الإنتاج العالمي.

ضمت القائمة المكونة من 43 دولة، 3 دول عربية فقط، وكانت السودان بين أكبر 20 منتج للمعدن النفيس.

الصين تتصدر القائمة

وتصدرت الصين القائمة، بإنتاج 368.3 طن، وجاءت روسيا فى المركز الثانى بـ 331.1 طن، وحلت أستراليا ثالثة، بـ 327.8 طن، والمركز الرابع أمريكا بـ190.2 طن، وكندا فى المركز الخامس بـ170.6 طن، وغانا 138.7 طن فى المركز السادس، والبرازيل فى المركز السابع بـ 107.0طن، وأوزباكستان فى المركز الثامن بـ101.6طن، والمكسيك فى المركز التاسع بـ101.6طن، واندونيسيا حلت عاشرة بـ 100.9طن، وفى المركز الـ11 جاءت جنوب افريقيا بـ 99.2 طن، وبيرو فى المركز 12 بـ 97.8 طن، ودولة مالى فى المركز الـ13 بـ93.8 طن، والمركز الـ14 بوركينا فاسو، بـ93.4 طن، وحلت السودان فى المركز الخامس عشر بــ 83.8 طن، وكازاخستان فى المركز السادس عشر بـ78.4 طن، والكونغو فى المركز الـ17بـ60.9 طن، وغينيا فى المركز الـ18 بـ56.9 طن، وكولومبيا فى المركز الـ19 بـ53.6 طن، وبابوا غينيا الجديد فى المركز العشرين بـ 53.1 طن.

وضمت القائمة الكاملة للمجلس، موريتانيا ومصر في المركزين 35 و36 على التوالي، حيث إنتاج كل منهما 15.6 طن و14.1 طن على الترتيب.