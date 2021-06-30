أحكام مشددة لـ 3 أشقاء متهمين بقتل عامل في الشرابية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المؤبد لـ طالب المشدد 6 سنوات لمتهم آخر والحبس عامين لثالث في اتهامهم بقتل عامل بمنطقة الشرابية، بسبب خلافات سابقة.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية في القضية رقم ۱۳۱۰ لسنة ۲۰۲۱ جنايات الشرابية، والمقيدة برقم ۱۲۰لسنة ۲۰۲۱ كلى شمال القاهرة، قيام المتهمين " يوسف فاروق ابراهيم " ۱۸سنة، طالب، و محمد فاروق ابراهيم ،35 سنة، فرد أمن في بنك فيصل الاسلامي، و احمد فاروق ابراهيم ، ۲۹ سنة، فني تبريد وتكييف، انهم بدائرة قسم شرطة الشرابية قتل المتهم الأول المجني عليه ايهاب مختار عبد المطلب درویش بغير سبق إصرار أو ترصد بأنه إثر خلافات سابقة بينهما وحال تهديد المجنى عليه له بسلاح أبيض "سكين" ، رد التهديد الواقع عليه بأن كال له ضربة قسيه بقطعة حديدية استقرت برأسه افقدته وعيه وسقط ارضا فتجاوز المتهم رد الاعتداء وتولدت لديه نية ازهاق روحه فاستل السلاح الأبيض من يد المجنى عليه وانهال عليه طعنا بأنحاء متفرقة من جسده قاصدا إتمام مبتغاه بالخلاص منه فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز سلاح أبيض سكين، آداد قطعة حديدية واستخدمها في التعدي على المجني عليه دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية

فيما وجهت النيابة للمتهمين الثاني والثالث تهم إخفاء جثة المجني عليه دون إخبار جهات الأمن وذلك عقب وضعها داخل السيارة المملوكة للمتهم الثاني وألقياها بإحدى المناطق النائية

وقال الشاهد الأول محمد حمدي بيومي حافظ 19 سنة سائق توك توك، بأنه تقابل مع المتهم الأول وأخبره الأخير بمضمون الواقعة وأنه قام بقتل المجني عليه واسطحيه امكان تواجد جثمان المجني عليه فأبصر الجثمان ملفوف في كيس بلاستيكي اسود اللون وأبصر المتهم الثالث يمحو اثار دماء جثمان المجني عليه وطلب منه المتهم إخفاء جثمان المجني عليه باستخدام الدراجة البخارية قيادته الا انه رفض.

فيما قال الشاهد الثاني خالد سیف الاسلام عبد العزيز شاهين، ضابط شرطة، ان تحرياته أكدت صحة ما جاء بمضمون شهادة سابقه واضاف انه اثر مشادة كلامية فيما بين المتهم والمجني عليه سدد المتهم الأول ضربة للمجني عليه في منطقة الراس للسقط المجني عليه ارضا مغشيا عليه واستخام المتهم السلاح الأبيض السكين الذي كان في حيازة المجني عليه ثم سدد له عدة طعنات قاصدا من ذلك قتله حتى أودى بحياته ثم حضر المتهمان الثاني والثالث وقاموا المتهمين جميعا باخفاء جثمان المجني عليه باستخدام السيارة المملوكة للمتهم الثاني والقوه بمنطقة صحراوية في طريق السويس وانه تمكن من ضبطهم جميعا.