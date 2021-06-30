الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أسعار التذاكر.. نوران أبو طالب تحيي حفلا على مسرح الزمالك 9 يوليو

نوران أبو طالب
نوران أبو طالب

تستعد المطربة نوران أبو طالب لإحياء حفل غنائي في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 9 يوليو المقبل على خشبة مسرح الزمالك.

وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على أكثر من فئة حيث تبدأ الأسعار بمبلغ 800 جنيه مصري، والفئة الثانية بميلغ 200 جنيه مصري، والفئة الثالثة مبلغ 100 جنيه مصري، مع الحرص الكامل بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا والتي تتمثل في التعقيم وقياس درجات الحرارة للجمهور والتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الطبية.

ومن المقرر أن تقدم نوران أبو طالب خلال الحفل مختارات من الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة ومنها: “اهو ده اللي صار، الحلوة دي، كيفك انت، فى هويد الليل، كي يضيق بيك الدهر يا مزيانة، طاير يا هوي، أن راح منك يا عين، أبعد مكان، بحبك ما بعرف، اه يالالي، والله ما طلعت الشمس ولا غربت، ممكن، شبابيك، يا غالي وروح خبر إلى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة منها فوازير ، يا نجمة وفي الليل”.

 

نوران أبو طالب 

 

وكانت المطربة نوران أبو طالب قد أحيت في شهر أبريل الماضي أمسية رمضانية على أقيمت على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية وشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا.

يشار إلى أن نوران أبو طالب بدأت رحلتها الفنية عام 2015 حيث التحقت بالفرقة الموسيقية للجامعة الألمانية، وبعدها بثلاثة أعوام بدأت مشروعها الفني الخاص حيث قدمت عروض فنية بمصر وخارجها، شاركت في تلحين عدد من أعمالها كما شاركت في مهرجانات دولية لموسيقي الجاز ونالت استحسان الجمهور والنقاد.

ودرست المطربة نوران أبو طالب الحقوق والمحاماة وبدأت في العمل في بعد الانتهاء من الدراسة في الأمم المتحدة لمكافحة جرائم المخدرات وشاركت في حفلة غنائية في العام الأول من عملها والحضور من شجعها للتركيز في الغناء.

المطربة نوران أبو طالب حفل المطربة نوران أبو طالب المطربة نوران أبو طالب بمسرح الزمالك مسرح الزمالك مطربة

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