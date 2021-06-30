الأربعاء 30 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: مخازن الجملة تعمل يومياً حتي في أيام الأجازات الرسمية

وزير التموين
وزير التموين

أكد اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، أن شركتي الجملة (العامة  - المصرية)، ضختا كل احتياجات منافذ صرف السلع التموينية من السلع من يوم السابع والعشرين من الشهر الماضى، قائلا إن مخازن الجملة تعمل يومياً حتي في أيام الأجازات الرسمية.

 

وأوضح أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، هي توفير سلع جيدة للمواطنين على بطاقة الدعم.

 

ولفت حسنين إلى أن الشركة تصرف السلع التموينية لأكثر من 38 ألف منفذ تتنوع ما بين بقالي التموين ومنافذ جمعيتي، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكي شهرياً، منوها بأنه يتم ضح 28 سلعة تتنوع ما بين الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، والدقيق ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع الأخري.

 

وقد وجه وزير التموين الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بتسيير حملات يومية على منافذ صرف السلع التموينية، للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه والتأكد من جودة السلع الموزعة علي المواطنين من حيث الجودة والصلاحية.

 

وأشار إلى ضرورة التأكد من صرف كل السلع بكميات كبيرة بمخازن الجملة التي يصل عددها الي 1500 مخزن المنتشرة بمحافظات الجمهورية، مشددا على الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الزيت التمويني مناصفة للعبوتين الـ 800 ملي جرام وكذلك العبوة الـ واحد لتر حتي يختار المواطن منها حسب احتياجاتة المنزلية.

 

وطالب المصيلحي المواطنين بالتقدم بشكوي حال عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف السلع المقررة علي بطاقة الدعم علي أرقام "منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة" 16528 أو رقم الواتس اب  01577779999 أو علي رقم 19588 والخاصين بجهاز حماية المستهلك. 

رئيس مجلس إدارة مجلس ادارة التجارة الداخلية وزير التموين السلع التموينية القابضة للصناعات المجمعات الاستهلاكية علي المصيلحي مجمع استهلاكي حملات يومية صرف السلع التموينية الشركة القابضة الإجازات الرسمية الأجهزة الرقابية القابضة للصناعات الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

الأكثر قراءة

شاهد الفيلم الوثائقى كاملا.. «قرار شعب» يحكي قصة ثورة المصريين في 30 يونيو (بث مباشر)

«الحماية المدنية» تحدد مكان «طفل حي» أسفل أنقاض عقار الدخيلة المنهار

تعرف على ممتلكات حسن راتب المُتحفظ عليها بعد اتهامه في قضية الآثار

تحذير من الأرصاد.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«فيلم القرار».. إبراهيم عيسى: «انتخابات فوز مرسى مزورة»

النائب العام يأمر بحبس 19 متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار وتهريبها خارج البلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

مدحت بشاى

الثقافة المجتمعية وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

جوهر يونيو

القس. رفعت فكرى

أسئلة خصوصية مرفوضة!!

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد 4 سنوات.. رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى يبلغ باستقالته

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يبحثان تعميق الحوار الاستراتيجى

ملك الأردن يدعو إسرائيل إلى وقف جميع الاعتداءات على فلسطين