«التموين»: مخازن الجملة تعمل يومياً حتي في أيام الأجازات الرسمية

أكد اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، أن شركتي الجملة (العامة - المصرية)، ضختا كل احتياجات منافذ صرف السلع التموينية من السلع من يوم السابع والعشرين من الشهر الماضى، قائلا إن مخازن الجملة تعمل يومياً حتي في أيام الأجازات الرسمية.

وأوضح أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، هي توفير سلع جيدة للمواطنين على بطاقة الدعم.

ولفت حسنين إلى أن الشركة تصرف السلع التموينية لأكثر من 38 ألف منفذ تتنوع ما بين بقالي التموين ومنافذ جمعيتي، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكي شهرياً، منوها بأنه يتم ضح 28 سلعة تتنوع ما بين الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، والدقيق ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع الأخري.

وقد وجه وزير التموين الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بتسيير حملات يومية على منافذ صرف السلع التموينية، للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه والتأكد من جودة السلع الموزعة علي المواطنين من حيث الجودة والصلاحية.

وأشار إلى ضرورة التأكد من صرف كل السلع بكميات كبيرة بمخازن الجملة التي يصل عددها الي 1500 مخزن المنتشرة بمحافظات الجمهورية، مشددا على الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الزيت التمويني مناصفة للعبوتين الـ 800 ملي جرام وكذلك العبوة الـ واحد لتر حتي يختار المواطن منها حسب احتياجاتة المنزلية.

وطالب المصيلحي المواطنين بالتقدم بشكوي حال عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف السلع المقررة علي بطاقة الدعم علي أرقام "منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة" 16528 أو رقم الواتس اب 01577779999 أو علي رقم 19588 والخاصين بجهاز حماية المستهلك.