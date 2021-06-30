تجنبِ وقفة المطبخ في الحر.. تحضير بيتزا الطاسة خلال 10 دقائق

عشاق البيتزا من الكبار والصغار في كل مكان، لكن هذه الأيام ربما يتجنب الكثيرين تقديمها أو غيرها من الأكلات نتيجة لموجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد هذه الأيام، وعدم رغبة الأمهات في الوقوف بالمطبخ لساعات طويلة.

وحرصت «الدستور»، على تقديم وصفة سريعة يمكن أن تقوم بها الأمهات في دقائق معدودة لا تتجاوز الـ14 دقيقة، ويحصلن بعدها على وصفة لذيذة يحبها الأطفال من غير مجهود أو تواجد لفترات طويلة داخل المطبخ، وهي بيتزا الطاسة.

تختلف بيتزا الطاسة عن البيتزا العادية في أنها يمكن تحضريها من غير تخمير، أو فرن، وتطبق بشكل سريع باستخدام الطاسة، ويجب أن تكون هذه الطاسة غير لاصقة، حتى نحصل على وصفة ناجحة.

مقادير بيتزا الطاسة:

نحتاج أولاللعجين

كوب دقيق

رشة ملح

1/2 ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ربع كوب ماء أو لبن رائب أو زبادي

ثانيًا للحشو:

صلصة طماطم

فلفل رومي أخضر

فلفل رومي ألوان

بصل

زيتون مخلي

لحم مفروم

أو بسطرمة

أو هوت دوج

أو ببروني أو تونة أو بقايا دجاج

ملح وفلفل وريحان وسماق وزعتر للصلصة

نصف كوب من الجبن الموتزاريلا والشيدر والرومي

طريقة التحضير:

طريقة تحضير بيتزا الطاسة قومي بعجن مكونات العجين جيدًا واتركيها تختمر

وجهزي الصلصة وقطعي بقية مقادير الحشو ادهني مقلاة كبيرة من التيفال أو السيراميك "مما لا يلتصق بها الطعام.

افردي العجين في المقلاة ثم وزعي الصلصة والحشو ضعي على نار هادئة جدًا وهي مغطاء وبمجرد اكتمال النضج رشي عليها الجبن ثم اتركيها قليلًا أو ادخليها لثوانٍ في المايكرويف، أو على نار البتوجاز، وبعدها تحصلي على البيتزا جاهزة في دقائق معدودة.