خاص| رسائل الكبار.. تفاصيل 5 خطابات بخط اليد من كبار الأدباء لـ عصمت داوستاشي

العديد من الرسائل تلقاها وأرسلها الفنان التشكيلي الكبير عصمت داوستاشي من وإلى الأدباء والمثقفين المصريين.

ومن بين الخطابات انتقينا خمسة خطابات مرسلة إليه من كل من جمال الغيطاني ومحيي الدين اللباد وحسين بيكار ولوتس عبد الكريم وصافي ناز كاظم.

الرسائل توضح المناسبات التي أرسلت فيها، وتوضح أيضا أن داوستاشي كان يحظى بتقدير كبير جدا من الادباء والمثقفين.

خطاب جمال الغيطاني

أول خطاب كان بخط يد الكاتب الكبير جمال الغيطاني وكان ردا على خطاب أرسله داوستاشي وكتب فيه بعض الملاحظات الخاصة بإخراج أحد الكتب وكان رد الغيطاني كالتالي..

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القاهرة في 2 يناير 1991

أخي العزيز عصمت داوستاشي

تحية مودة

بقدر انزعاجي من ملاحظاتك القيمة التي أعترف بأنني لم أنتبه لها لإسنادي عملية الإشراف الفني الكامل إلى الفنان "محمد عفت"، بقدر ما سعدت بخطابك في مطلع العام الجديد.

أعتذر إليك إذا كان الاعتذار يجدي، مع وعد بتصحيح هذه الأخطاء في طبعة جديدة من الكتاب بنفس الحجم القديم.

أما عن التكلفة فقد كنت راغبًا في نشر الكتاب على أوسع نطاق، ولكن تكاليف الكتب في ارتفاع مستمر، وهذا أرخص سعر ممكن، للأسف سأضطر إلى قول هذا".

أتمنى لك خالص التوفيق ويشرفني أن تساهم معنا في تصميم الغلاف "كتاب اليوم".

خطاب محيي الدين اللباد

الخطاب الثاني كان من محيي الدين اللباد وكان قد قام بدعوة اللباد لمعرض فوتوغرافي له، وفي الخطاب اعتذر اللباد عن الدعوة للإسكندرية..

يقول محيي الدين اللباد في الخطاب: القاهرة في 1 أكتوبر 1988

الأخ الفنان داوستاشي

صباح الخير

شكرًا جزيلًا على دعوة معرضك الفوتوغرافي الجديد، وكان بودي- فعلًا- أن أحضر وأشاهده لأن الفكرة جميلة، والعينة على الدعوة أجمل، لكن العين بصيرة و"الساق" قصيرة، فأنا لا أنزل وسط القاهرة إلا لمامًا، فما بالك بالإسكندرية!

تحية لنشاطك المتعدد، ومحاولاتك الدائمة في كل مجال، ولطاقتك الفذة..

وإلى لقاء قريب في الإسكندرية أو القاهرة.

خطاب حسين بيكار

وفي الخطاب الذي أرسله حسين بيكار بخط يده لداوستاشي يتوجه فيه الأول بالشكر للأخير على صداقته والسؤال عنه.

يقول حسين بيكار في تفاصيل الخطاب:

ولدي الحبيب عصمت داوستاشي

لست أدري كيف أعبر لك عن فرحتي الغامرة عندما تسلمت خطابك الرقيق، فقد كان لمسة وفاء جاءت في وقت عرفت فيه قدر الأصدقاء، وليس هذا بغريب عليك فقد عرفتك دائما نقي القلب، صافي السريرة، رحيب الأفق، ثاقب الفكر، وهذا جعل لك في قلبي منزلة انفردت بها من بين من عرفتهم من شباب هذا الجيل.

ولست أدري يا ولدي كيف أعبر لك عن شكري على مشاعرك النبيلة، فلا حرمني الله من هذا القلب الكبير، والعقل "المستنير"، ولك مني خالص الود والمحبة".

أكتب لك من الإسكندرية حيث أمضي إجازة قصيرة في فندق شيراتون المنتزه حتى مساء السبت ان شاء الله، فإن لم أستطع لقائك فأرجو أن نلتقي في القاهرة وربما في معرض صديقنا حسن سليمان.

شكرا مرة ثانية، وتحياتي للسيدة قرينتك ولك مني خالص التحية.

خطاب صافي ناز كاظم

أرسلت الناقدة والكاتبة الصحفية صافي ناز كاظم رسالة إلى عصمت داوستاشي تقول فيها:" مقال العطار جيد لأنه أتاح لك حيز إعلامي مهم، لكنه كذب في تاريخ جدك ليقول أنه كان يحضر منذ مئة عام وهذا لكي يلغي ما قلته عن مذابح المسلمين 1920 في كريت.

رغم أنني أخذت هذه المعلومة منك، على كل حال هو رجل غلبان واسير تركيبته، وقصر نظره، رحمه الله.

ولذلك فأنا أتمنى أن أراك هذا الصيف بالإسكندرية إن شاء الله لكي أرى مرسمك بالعجمي وعرضها في بيتها وكل مكان.

قبلاتي لسحر وسامية أما آتون فله قبلة أخرى.

خطاب لوتس عبد الكريم

الأستاذ الفاضل عصمت داوستاشي

تحية طيبة وبعد

تلقيت رسالتك واشكرك على تهنئتك في للشموع بالمزيد من رسوماتك للبيت العتيق، وأسفة لتأخري الغير مقصود- لطروف كثيروة في الرد عليكم- أما بالنسبة لإرسال أفلام فصل الألوان الخاصة بالرسومات فقد طلبتها من المطبعة وأرجو أن يرسلوها في اقرب وقت وقد قمت بإرسال رسومك الثلاثة إلى الشركة كما طلبتم كل عام وأنتم بخير وأرجو أن تدوم بيننا أواصر الصداقة وتبادل الفن..

مع الشكر الجزيل

لوتس عبد الكريم

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