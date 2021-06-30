الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التنسيقية» تحيى ذكرى 30 يونيو بمناقشة إنجازات الدولة فى 8 سنوات

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

بدأت، مساء الأربعاء، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظيم غرفة نقاشية عبر تطبيق (كلوب هاوس)، بالتزامن مع احتفالات الشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

ومن المقرر أن تناقش الغرفة ذكريات قيام الثورة وما تبعها من قرارات حافظت على هوية الدولة وقضت على العصر الظلامي لجماعة الإخوان الإرهابية، إضافة إلى مناقشة ما تحقق من إنجازات على كافة المستويات سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

ومن المقرر أن يشارك في الغرفة النقاشية الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية وعماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، رئيس تحرير جريدة الشروق ومحمد منصور الباحث ببرنامج الأمن وقضايا الدفاع في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ومحمود بدر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وعلاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ويدير اللقاء النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب. وللمتابعة اضغط على الرابط التالي: https://www.clubhouse.com/event/xp3VRV0j

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين كلوب هاوس غرفة نقاشية الثورة الدولة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

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