الأربعاء 30 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: إصابة 15 جراء انفجار استهدف سوقًا شعبية في بغداد

استهدف سوق شعبي
استهدف سوق شعبي في بغداد

أصيب 15 شخصًا على الأقل، مساء اليوم الأربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة داخل سوق شعبية في العاصمة العراقية بغداد.

 

ولم يتم الكشف عن الجهة التي تقف وراء الهجوم حتى الآن، كما لم يتم تسجيل أي وفيات جراء الحادث حتى الآن فيما ما زالت التحقيقات مستمرة في الحادث.

 

ضبط وكر للإرهابيين في بابل

 فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية في وقت سابق اليوم، عن تمكن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية- من خلال العمليات الاستباقية وتفعيل الجهد الاستخباري وملاحقة الخلايا النائمة- من ضبط وكر للإرهابيين والعثور على عتاد بداخل مزرعة تعود لأحد الإرهابيين الهاربين يحتوي ٦عبوات ناسفة  و٣ أحزمة ناسفة وقنابر هاون ومتفجرات أخرى وكتب تحرض على التطرف.

 

وأكدت خلية الإعلام الأمني أن هذا الوكر يعد منطلقًا لعملياتهم الإرهابية، وتم رفع المواد المضبوطة أصوليًا من قبل الأجهزة المختصة.

 

بغداد العراق مدينة الصدر هجمات إرهابية داعش

رئيس التحرير

وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بحبس 19 متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار وتهريبها خارج البلاد

تحذير من الأرصاد.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

لماذا أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على أموال حسن راتب؟

6 جرائم.. مفاجآت جديدة في اتهام حسن راتب بالاتجار فى الآثار

أول صور للقاح كورونا «فاكسيرا-سينوفاك» المنتج في مصر

تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

مدحت بشاى

الثقافة المجتمعية وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

جوهر يونيو

القس. رفعت فكرى

أسئلة خصوصية مرفوضة!!

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

توتر في فيينا: كيف ترى إسرائيل مباحثات الاتفاق النووي الإيراني؟

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يوقعان على اتفاقية تعاون اقتصادى وتجارى

90 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى عبر باب المغاربة