العراق: إصابة 15 جراء انفجار استهدف سوقًا شعبية في بغداد

أصيب 15 شخصًا على الأقل، مساء اليوم الأربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة داخل سوق شعبية في العاصمة العراقية بغداد.

ولم يتم الكشف عن الجهة التي تقف وراء الهجوم حتى الآن، كما لم يتم تسجيل أي وفيات جراء الحادث حتى الآن فيما ما زالت التحقيقات مستمرة في الحادث.

ضبط وكر للإرهابيين في بابل

فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية في وقت سابق اليوم، عن تمكن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية- من خلال العمليات الاستباقية وتفعيل الجهد الاستخباري وملاحقة الخلايا النائمة- من ضبط وكر للإرهابيين والعثور على عتاد بداخل مزرعة تعود لأحد الإرهابيين الهاربين يحتوي ٦عبوات ناسفة و٣ أحزمة ناسفة وقنابر هاون ومتفجرات أخرى وكتب تحرض على التطرف.

وأكدت خلية الإعلام الأمني أن هذا الوكر يعد منطلقًا لعملياتهم الإرهابية، وتم رفع المواد المضبوطة أصوليًا من قبل الأجهزة المختصة.