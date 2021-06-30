الأربعاء 30 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«جاية معاك» لـ نانسي عجرم تحقق 1.5 مليون مشاهدة

نانسي عجرم
نانسي عجرم

حققت المطربة اللبنانية نانسي عجرم نجاح كبير بأحدث أعمالها الغنائية التي طرحتها خلال أيام بعنوان “جاية معاك” على طريقة الفيديو كليب، مليون ونصف المليون مشاهدة واحتلت المركز 13 في قائمة الأكثر مشاهدة.

 

 

وتعاونت نانسي عجرم خلال أغنية “جاية معاك” مع الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

 

 

وتقول كلمات أغنية جاية معاك:

طب أنا جايه معاك طب أنا همشي وراك

أنا هصدّق وهجرّب حظّي وهعمل ضمناك

 

طب أنا جايه معاك  أنا همشي وراك

حبيبي أصل عنيك بتقول إنّك ياما هنا وهناك

 

كان نفسي أقول قلبي فحبّك مش جاي

بس اعمل إيه طب همسك نفسي إزاي

سلّمت أنا قلبي خلاص يا ويلي في لقاك

 

كلامي كلّو عليك عيوني عاشقة عينيك

حبيبي إوعى تغيب لو يوم عني لانا قدّ الشوق

يا بو عيون جامدين أنا معاك لو فين

أنا هسلّم وهغمّض عيني وانت الي تسوق

 

وكانت نانسي عجرم طرحت خلال الفترة الماضية "مشكلتك الوحيدي" من كلمات علي المولي، وألحان أيمن قميحة، وتوزيع باسم الرزق، كما طرحت أغنية "حبك بيقوى" وهي من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع هاني يعقوب، الفيديو كليب الذي صورته نانسي في إحدى الأحياء اللبنانية.

وكانت كلمات الأغنية كالتالي.. "حبّك بيقوى مع الأيام حبّيت خلاص مش عايزة كلام وحياة هوانا حبّك أمانة ماقدرش أخونها ولو بكلام الحب بينّا بقالو زمان وبيقوى فينا حبيبي كمان في القلب ساكن في كل الأماكن أنا وانت لينا حبيبي مكان وحياة هوانا حبّك أمانة ماقدرش أخونها ولو بكلام".

يذكر أن آخر إصدارات نانسي من الألبومات الغنائية، كان من خلال ألبوم "حاسة بيك 9"، الذي تم طرحه عام 2017، وضم 14 أغنية، وحقق الألبوم نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، إضافة إلى عدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.

يذكر أن نانسي في لقاء مع TheInsider بالعربي أن الألبوم يضم 10 أغنيات، موضحة أن هناك أغاني استقرت على طرحها في الألبوم لكن هناك أغنيات أخرى لم تتخذ فيها القرار بعد، وعن موعد طرح الألبوم، قالت إنها تأمل أن تطرحه قريبا لأنها منذ فترة تعد جمهورها بذلك، لكن هذا الأمر ليس بيديها، وأوضحت نانسي عجرم أنه بسبب الظروف التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا، هذه الأوضاع لا تسمح بطرح عمل جديد يستمتع به محبوه.

نانسي عجرم كليب أغنية جاية معاك يوتيوب

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وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

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