سفير الصين بالقاهرة يكتب: الذكرى المئوية للحزب الشيوعى الصينى.. والتحالف مع مصر

فى الأول من يوليو، سيحتفل الحزب الشيوعى الصينى بالذكرى المئوية لتأسيسه، مناسبة تستحق أن يحتفل بها ١.٤ مليار صينى معًا، والصين تود أن يشاركها الجانب المصرى الاحتفال بتلك المناسبة.

منذ تأسيسه، كانت مهمة الحزب الشيوعى الأساسية، تتمثل فى السعى وراء تحقيق الاستقلال الوطنى، وتحرر الشعب ورخاء البلاد، ومن هنا تغير بشكل عميق وكبير مسار التاريخ الصينى فى العصر الحديث، ومصير ومستقبل الشعب الصينى والأمة الصينية، واتجاه ونمط التنمية على الصعيد العالمى، بعد مائة عام من العمل الجاد والكفاح، أصبح الشعب الصينى حقًا سيد البلاد، وسيد مصيره.

لقد بدأت الصين تحقيق معجزتها الاقتصادية فى حالة من الفقر والعزلة، وفى غضون عشرات السنوات أكملت عملية التحول إلى بلد صناعى، والتى استغرقت البلدان المتقدمة مئات الأعوام لإنجازها، ونمت لتصبح ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.

وتحولت حياة الشعب الصينى من عدم كفاية الغذاء والكساء إلى مجتمع الحياة الرغيدة على نحو شامل، وتخلصت الصين تمامًا من الفقر المدقع، وأصبحت الدولة ذات الدخل المتوسط الأكبر فى العالم.

لقد حافظت الصين على انسجام ووئام واستقرار المجتمع لفترة طويلة، ويعيش الشعب الصينى بسلام ورضا، وأصبحت الصين من أكثر الدول أمانًا التى يعترف بها المجتمع الدولى.

لقد قاد الحزب الشيوعى الأمة الصينية لتحقق قفزة تاريخية من النهوض إلى الثراء والقوة، ونجح فى تحقيق «المعجزتين»، وهما التنمية الاقتصادية السريعة والاستقرار الاجتماعى طويل الأجل.

ومنذ العام الماضى، حققت الصين نتائج استراتيجية كبرى فى مكافحة وباء كورونا المستجد، وخلال تلك الفترة، نجحت الصين فى لعب دور مهم فى السيطرة على الوباء، والقضاء التام على الفقر المدقع، وهما «المعجزتان الجديدتان» اللتان تمت كتابتهما تحت قيادة الحزب الشيوعى الصينى.

لقد قاد الحزب الشيوعى الصينى الشعب الصينى لتحقيق هدف القرن الأول، المتمثل فى بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، كما يسعى جاهدًا لتحقيق الهدف المئوى الثانى لبناء دولة حديثة مزدهرة وقوية.

إن قرونًا من النضال والإنجازات العظيمة للحزب الشيوعى الصينى شكلت القاعدة الصلبة التى بُنى عليها ثقة وتمسك الشعب الصينى بطريق ونظرية ونظام وثقافة الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.

ويعد ازدهار التنمية فى الصين إثراءً لقوى السلام العالمية، ورمزًا مهمًا لتطور الحضارة الإنسانية، لذا ستواصل الصين اتباع مسار الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.

تحول الحزب الشيوعى من حزب صغير لا يضم إلا ٥٠ عضوًا إلى أكبر حزب سياسى فى العالم، فى دولة يبلغ عدد سكانها ١.٤ مليار نسمة، ويضم أكثر من ٩٢ مليون عضو.

لماذا «نجح واستطاع» الحزب الشيوعى الصينى؟

نحن نعتقد أن أسرار نجاح الحزب الشيوعى الصينى تكمن فيما يلى، أولًا: أصر الحزب الشيوعى الصينى دائمًا على الجمع بين المبادئ الأساسية للماركسية وواقع الصين، وأولى الحزب دائمًا اهتمامًا كبيرًا لاستخدام المفاهيم المنهجية للفلسفة الماركسية لتوجيه ممارسات الثورة الصينية وأعمال البناء والإصلاح والانفتاح.

ثانيًا: التمسك بفلسفة التنمية المتمحورة حول الناس، وبالمهمة الأصلية فى البحث عن السعادة للناس. ويتخذ الحزب الشيوعى الصينى خدمة الشعب بكل إخلاص هدفًا أسمى له، وجعل من تحسين معيشة الناس وتحقيق الرخاء المشترك وتطلعات الشعب إلى حياة أفضل هدف نضاله، لذلك حاز على ثقة ودعم جموع الشعب الصينى.

ثالثًا: الاستمرار فى تعزيز بناء الحزب بطريقة شاملة وتحسين مستوى إدارة الحزب بشكل مستمر. لذلك حافظ الحزب على طبيعته ونقائه، وكذلك الحفاظ على سلطة اللجنة المركزية للحزب وقيادتها المركزية الموحدة وتعزيزها.

رابعًا: التمسك بمسار الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وإفساح المجال كاملًا لمزايا النظام الاشتراكى ذى الخصائص الصينية. إن الاتجاه هو الذى يحدد المستقبل، والطريق هو الذى يحدد المصير، وطريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية هو السبيل الوحيد لتحقيق تحديث البلاد، وهو أيضًا السبيل الوحيد لخلق حياة أفضل للشعب.

خامسًا: الالتزام بمفهوم التنمية للابتكار. لقد حقق الحزب الشيوعى الصينى خطوات كبيرة فى الإصلاح والانفتاح من خلال الابتكار والنزاهة. وعزز تطوير مسار ونظرية ونظام وثقافة الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، كما قدم تجربة ناجحة للدول النامية؛ للمضى قدمًا نحو التحديث، وأظهر آفاق المستقبل المشرق.

الحزب الشيوعى الصينى هو حزب يسعى إلى إسعاد الشعب الصينى، وهو أيضًا حزب يسعى إلى تحقيق التقدم البشرى. وعلى عكس بعض الدول الغربية التى طورت نفسها وحققت تنميتها من خلال النهب الاستعمارى، حققت الصين تطورًا سريعًا من خلال الكفاح المستمر لشعبها، وتحقيق النفع المتبادل والمربح للجانبين خلال تعاونها مع الدول الأخرى، وفى الوقت نفسه، قدمت أيضًا فرصًا مهمة للعالم. يقود الحزب الشيوعى الصينى الشعب الصينى إلى اتباع طريق التنمية السلمية بثبات والالتزام بهدف الحفاظ على السلام العالمى، وتعزيز التنمية المشتركة لتعزيز بناء مجتمع ذى مستقبل مشترك للبشرية.

وقد تم اعتماد أفكار بناء مجتمع ذى مستقبل مشترك للبشرية من قبل المؤتمر الوطنى التاسع عشر للحزب الشيوعى الصينى، وإدراجها فى الدستور الخاص بالحزب الشيوعى الصينى والدستور الوطنى للصين. فى عام ٢٠١٧ أيضًا، أجازت لجنة التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة قرار «الأبعاد الاجتماعية للشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا»، فتم إدراج مفهوم «بناء رابطة المصير المشترك للبشرية» لأول مرة فى قرار للأمم المتحدة.

كما أجازت الأمم المتحدة القرار رقم ٢٣٤٤ بشأن قضية أفغانستان، وقرارات مجلس حقوق الإنسان بشأن «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» و«الحق فى الغذاء»، وأجازت اللجنة الأولى لنزع السلاح وشئون الأمن الدولى قرارًا وهو «عدم وضع أسلحة فى الفضاء الخارجى أولًا» وغيرها من القرارات، وبذلك أُدرجت «رابطة المصير المشترك للبشرية» فى نص قرارات الأمم المتحدة مرة أخرى.

مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، وتلعب دورًا مهمًا فى الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز التنمية السلمية.

منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل ٦٥ عامًا، صمدت العلاقات الثنائية أمام اختبار الوضع الدولى المتغير، وحققت تطورًا سريعًا، وتعد مثالًا جيدًا للتضامن والتعاون والمنفعة المتبادلة بين الصين والدول العربية والإفريقية.

وقد توصل الرئيس شى جين بينج والرئيس السيسى إلى توافق استراتيجى للارتقاء بالعلاقات الصينية المصرية، لتصبح نموذجًا للمجتمع الصينى الإفريقى ذى المستقبل المشترك.

سجل الرئيس عبدالفتاح السيسى مقطع فيديو خاصًا لتهنئة الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، الرئيس شى جين بينج، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعى الصينى.

من فترة ليست طويلة، عقد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، اجتماعًا افتراضيًا بالفيديو كونفرانس مع لى تشان شو، رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى. ‏كما عقد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اجتماعًا افتراضيًامع وانج يانج، رئيس المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى.‏ قدما خلالهما التهانى الحارة للجانب الصينى بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء الحزب الشيوعى الصينى.

هناك ١٤ حزبًا سياسيًا ومنظمة سياسية فى مصر أرسلت برقيات التهنئة للحزب الشيوعى الصينى، تهنئه فيها على قيادته الشعب الصينى فى رحلة عظيمة من البناء والإصلاح، كما أشادت بالمسار المجيد والتاريخ العظيم للحزب الشيوعى الصينى، وبأهمية فلسفة الصين وخبراتها للبلدان النامية.

فى يوم ٢٥ يونيو، أجرى مستشار الدولة وزير الخارجية الصينى وانج يى، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى. وقال وانج إنه فى السنوات الأخيرة، تحت قيادة الرئيس الصينى شى جين بينج، والرئيس عبدالفتاح السيسى، تم رفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستوى أعلى، وهى الآن فى أفضل حالاتها.

ومن جانبه، قدم شكرى، نيابة عن مصر حكومة وشعبًا، تهانيه الحارة بمناسبة مرور ١٠٠ عام على تأسيس الحزب الشيوعى الصينى. وأضاف أن مصر تولى أهمية كبرى لتنمية علاقاتها مع الصين وتأمل فى تعزيز التعاون الودى الثنائى فى مختلف المجالات، وتعزيز التعاون فى مبادرة الحزام والطريق، وضخ المزيد من الحيوية فى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

بالنظر إلى العصر الحديث، نجد أن الصين قد شرعت فى رحلة جديدة نحو البناء الكامل لدولة اشتراكية حديثة، وتعمل بنشاط على بناء نمط تنموى جديد، وفى الوقت نفسه، تعمل مصر أيضًا على تعزيز قضية النهضة الوطنية الكبرى، لذا نجد أن العلاقات الصينية المصرية أمامها فرص جديدة للتنمية.

سوف تعمل الصين مع مصر لتنفيذ الإجماع الاستراتيجى الذى توصل إليه رئيسا الدولتين حول بناء مجتمع صينى مصرى ذى مصير مشترك، بما فيه دعم المصالح الأساسية لبعضنا بعضًا وتعميق الثقة السياسية المتبادلة والتنسيق السياسى، وتعزيز البناء المشترك لـ«الحزام والطريق»، بحيث تعود نتائج التعاون العملى بالفائدة على شعبى البلدين، والحفاظ على العدل والإنصاف الدوليين، والعمل المشترك على تعزيز الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط.