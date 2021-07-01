ما تأثير ثورة 30 يونيو على الساحة اليمنية؟.. صحفيون يمنيون يجيبون

باتت ثورة 30 يونيو تجربة مُلهمة للشعوب العربية لكشف حقيقة الجماعات الإرهابية وأهدافها في تدمير الأوطان تحت مسميات مختلفة، وفي هذا السياق، ترصد “الدستور” تأثير الثورة المصرية على اليمن وحربه ضد الجماعات الإرهابية.

من جانبه، قال الصحفي اليمني محمد سعيد الشرعبي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يوينو إن تأثيرها الإيجابي يتجاوز مصر فقد وصل إلى المنطقة العربية لأسباب أولها محورية ومركزية مصر في الخارطة العربية والشرق أوسيطة منذ القدم، والثاني، تمكن الشعب المصري بقيادة الزعيم عبدالفتاح السيسي من نسف مشروع الخلافة الإسلامية للجماعة الإرهابية في مصر.

وأضاف الصحفي اليمني أنه وبلا شك ثورة 30 يونيو ملهمة لنا في اليمن للتخلص من جماعات الإسلام السياسي، على رأسها، أخطر فرع لتنظيم الإخوان الإرهابي المتدثر بغطاء سياسي يسمى حزب الإصلاح، والحقيقة هم رأس الفساد والإرهاب ومن مدارسهم المتطرفة تنطلق الجماعات الإرهابية بمسميات مختلفة.

وأكد أن القضاء على هذا التنظيم يحتاج ثورة بعظمة 30 يونيو، وجيش بحجم ووطنية الجيش المصري، ورئيس مخلص وشجاع مثل الرئيس السيسي، متابعا: “وكلنا، نقول هنا اليمن بحاجة إلى أربعة سيسي وليس واحد كون التنظيم الدولي للإرهاب متركز باليمن بشكل مربع”.

وفي سياق متصل، قال الصحفي اليمني عبدالستار الشميري: "نهنئ الشعب المصري وجيشة الباسل على خلاصه من جرثومة الإخوان، مشيرا إلى أن هذه المحطة التاريخية في تاريخ مصر لا شك أنها تلقي بظلالها على كثير من البلدان العربية واليمن أهمها، ويرجع ذلك لان هناك تاريخ مشترك بين واليمن ومصر.

وأضاف الشميري أن الدماء التي تمازجت في رمال اليمن بين الجيشين المصري واليمني وقبائل اليمن خلال فترة الثورة اليمينة ظلت في الذاكرة.

وأكد الصحفي اليمني: أننا بحاجة أن نخطو تلك الخطوة الشجاعة- في إشارة إلى ثورة 30 يونيو- فالشعب اليمني يحاول أن يستلهم من تلك الثورة الكثير والكثير، فقد أصبح هناك وعي جماعي في البلاد بأن تنظيم الإخوان يعد سرطان الأوطان.