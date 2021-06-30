الأربعاء 30 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حفتر: القوات المُسلحة لن تتوانى عن محاربة الإرهاب والقضاء عليه

لقاء خليفة حفتر بوفد
لقاء خليفة حفتر بوفد أولاد سليمان

أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، أن القوات المُسلحة لن تتوانى عن محاربة الإرهاب والقضاء عليه.

 

جاء ذلك خلال استقبال خليفة حفتر وفداً من أعيان وحكماء ومشائخ قبائل أولاد سليمان بمقرّ القيادة العامة في الرجمة ؛ حيث أكدوا خلال هذا اللقاء على دعم قبائل أولاد سليمان لكل خطوات القوات المسلحة الساعية لفرض الأمن والقضاء على الإرهاب والتطرف في مناطق جنوب ليبيا.

 

كما أكدت قبائل أولاد سليمان مساندتهم للقيادة العامة للقوات المُسلحة وأنهم تحت تعليمات القائد العام للمشاركة في العمليات العسكرية لتطهير مناطق الجنوب من الخلايا الإرهابية حمايةً لأمن الدولة وسيادتها .

 

من جهته، أثنى خليفة حفتر قائد الجيش الليبي على دور قبائل أولاد سليمان في دعمها المتواصل للقوات المُسلحة.

 

وكان حفتر اجتمع مؤخرا بآمراء وضباط المناطق العسكرية في جنوب ليبيا، للإطلاع على سير العمليات العسكرية لوحدات القوات المُسلحة ضد الجماعات الإرهابية التي تُهدّد بشكل مباشر أمن المدنيين في مناطق الجنوب.

 

المنقوش: ليبيا شاركت فى مواجهة داعش

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، الاثنين الماضي، أن ليبيا من الدول التي كان لها الدور البارز في تحجيم دور تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة، بعد سعيه بكل الطرق لأن تكون ليبيا ملاذاً لأفراده القادمين من بؤر التوتر كسوريا والعراق ودول الساحل والصحراء.

 

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بالعاصمة الإيطالية روما، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

 

وقالت وزيرة الخارجية في كلمة لها، إن هذا الاجتماع للدول الأعضاء بهذا التحالف الدولي ضد داعش، يؤكد العزم على القيام بواجبنا في حماية أوطاننا من تنظيم متطرف دمر المدن والقرى، واستباح البيوت وقتل الأبرياء، وذلك وفقًا لبيان لوزارة الخارجية الليبية.

 

وأشارت إلى أن ليبيا من الدول التي كان لها الدور البارز في تحجيم دور داعش في المنطقة، بعد سعيه بكل الطرق لأن تكون ليبيا ملاذاً لأفراده القادمين من بؤر التوتر كسوريا والعراق ودول الساحل والصحراء، خلال عدة معارك واجهها الليبيون في الغرب والشرق والجنوب، كلفت الشعب الليبي الأرواح والممتلكات والعتاد وغيرها.

ليبيا خليفة حفتر الجيش الوطني الليبي قبائل أولاد سليمان الإرهاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بحبس 19 متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار وتهريبها خارج البلاد

تحذير من الأرصاد.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

لماذا أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على أموال حسن راتب؟

6 جرائم.. مفاجآت جديدة في اتهام حسن راتب بالاتجار فى الآثار

أول صور للقاح كورونا «فاكسيرا-سينوفاك» المنتج في مصر

تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

مدحت بشاى

الثقافة المجتمعية وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

جوهر يونيو

القس. رفعت فكرى

أسئلة خصوصية مرفوضة!!

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

توتر في فيينا: كيف ترى إسرائيل مباحثات الاتفاق النووي الإيراني؟

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يوقعان على اتفاقية تعاون اقتصادى وتجارى

90 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى عبر باب المغاربة