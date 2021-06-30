الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أهالي الغربية يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو بالمزمار والرقص بالخيول (صور)

أهالي الغربية يحتفلون
أهالي الغربية يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو

شهدت اليوم مراكز ومدن وقرى محافظة الغربية، احتفالات عديدة بذكرى ثورة 30 يونيو.

 

ونظم الأهالي والجمعيات المدنية والأحزاب السياسية احتفالات شعبية بذكرى ثورة 30 يونيو.

 

وكما احتلت مدينة زفتى المركز الأول على الجمهورية فى أغلب الاستحقاقات الدستورية، خرج اليوم أهالي المدينة من كل الفئات تعبيرًا عن فرحتهم بذكرى ثورة أسموها ثورة استعادة الوطن، حيث شارك فى الاحتفالات الشباب بمختلف مناطق المدينة وشباب القرى بالتجمع أمام مجلس مدينة زفتى، وهو نفس المكان الشاهد على أحداث الثورة ومنصات حركة تمرد ومكان الاحتفال بتنصيب الرئيس السيسي رئيسا للجمهورية.

 

وشهدت الاحتفالية الشعبية العديد من الفقرات الفنية، ومنها الرقص بالخيول والمزمار البلدى والطبول التي احتفلت بالثورة بعزف مجموعة من الأغنيات الوطنية منها "تسلم الأيادى، وعدد من أغاني الفلكلور الشعبى الخاصة، وسط أجواء من البهجة والسرور وحرص المحتفلين على رفع الإعلام المصرية من الأسر والشباب وكبار السن الذين احتفلوا بالذكرى الثامنة للثورة.
 

وتم خلال الاحتفالات رفع علم مصر، وسرد للإنجازات التي تمت على أرض الواقع فى الغربية، وخاصة مركز زفتي الذي خصته المبادرة الرئاسية حياة كريمة هذا العام، من مشروعات عملاقة استهدفت تحقيق حياة كريمة لأبناء المركز، وأكد الشباب المتواجد أن الاحتفالات تتواصل على مدار اليوم، وحتى نهاية الأسبوع والشباب بمختلف القرى يتسابقون على المشاركة فيها.

 

من جانبه وجه محافظ الغربية، باستغلال شاشات العرض الموجودة بالشوارع والميادين الرئيسية وتشغيلها بالأغانى الوطنية طوال اليوم، وكذا وجود عربات الـ"دي جي"، لتجوب شوارع المحافظة بالأغانى الوطنية، وسوف يتم خلال الاحتفال عمل طابور عرض عسكري وعروض فنية واستعراضية وشعبية وتسيير عربات الزهور والتنبيه على جميع المصالح على مستوى المحافظة بوضع الأعلام على كل مبنى.

 

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بضرورة استعداد الصحة خلال هذا الاحتفال، وأن تكون عربات الإسعاف موجودة على مقربة من هذه الاحتفالات، مع التنسيق والتنظيم الكامل بين الأجهزة التنفيذية لهذه الاحتفالات حتى تخرج بما يليق بهذه المناسبة.

30 يونيو

أهالي الغربية يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو
أهالي الغربية يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو
أهالي الغربية يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو
أهالي الغربية يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو
أهالي الغربية يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو
أهالي الغربية يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو
أهالي الغربية يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو
أهالي الغربية يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو
أهالي الغربية يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو
أهالي الغربية يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو
أهالي الغربية يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو
أهالي الغربية يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو
أهالي الغربية يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو
أهالي الغربية يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو
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