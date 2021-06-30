«الرعاية الصحية» تهنئ السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى 30 يونيو

قدم الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى 30 يونيو.

ووجه خالص التحية والتقدير للرئيس السيسي القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الداعم للتطور الصحي في مصر، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهدها الكبير المبذول لتطوير المنظومة الصحية في مصر وتحقيق التغطية الصحية الشاملة ل 100 مليون مصري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري برقم (40) لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي عقد اليوم، بمقر رئاسة الهيئة، بمدينة نصر، بحضور الدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة.

وخلال الاجتماع تم استعراض خطة التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، والمقرر إطلاقها رسميًا ، كما تطرق الإجتماع إلى عرض إنجازات مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية بمعرض ومؤتمر الصحة العربي (آراب هيلث) بدبي 2021، والتي شملت لقاءات الدكتور أحمد السبكي مع رؤساء مجلس إدارة هيئات الصحة بدبي وأبوظبي وكذلك ما وصلت إليه المباحثات بين وفد هيئة الرعاية الصحية المصرية ونظرائها سواء هيئة الصحة بدبي أو هيئة الصحة بإمارة أبو ظبي، والتي انتهت إلى تناول الخبرات بين الطرفين وتعزيز التشارك في مجالات الخدمات الطبية المتميزة والصحة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والسياحة العلاجية والتدريب والتعليم الطبي المستمر وإدارة وتشغيل المنشآت الطبية بجودة عالمية، فضلًا عن آلية التنبؤ بالمؤشرات الصحية، في إطار وضع الخطط الاستباقية للوقاية من الأمراض.

وحضر الاجتماع كلًا من الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعي، والدكتورة كوثر محمود، رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدنى من الخبراء فى مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادى لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة