أحمد صبحي يوقع روايته الجديدة «إيجو».. 9 يوليو

يستعد المؤلف أحمد صبحي لتوقيع روايته الجديدة التي تحمل عنوان “إيجو” يوم 9 يوليو المقبل.

وقال “صبحي” في تصريح لـ “الدستور” إنه يوقع روايته الجديدة يوم الجمعة الموافق 9 يوليو المقبل في قاعة الكلمة بساقية الصاوي، مشيرًا إلى أنه ينوي طرحها في معرض الكتاب الدولي في دورته الـ 52، متمنيًا أن تنال إعجاب قراؤه.

أحمد صبحي مؤلف مسلسل السيدة زينب

من جهة أخرى، يواصل المؤلف أحمد صبحي كتابة سيناريو مسلسل “السيدة زينب” الذي تخوض بطولته الفنانة سوسن بدر بمشاركة عدد كبير من الفنانين من المقرر الإعلان عنهم خلال الفترة القليلة الماضية بعد إبرام التعاقدات معهم رسميًا، وهو من تأليف أحمد صبحي ومن إنتاج ممدوح شاهين وسوف يتم تصويره بداية من العشر أيام المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر كان مسلسل "بين السما والأرض" الذي عرض في 15 حلقة، بطولة كل من: هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثي، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى ويعاد حاليا على التليفزيون المصري في عرض جديد للعمل الجديد، كما تواجدت سوسن بدر في مسلسل النمر خلال رمضان الماضي في دور شرف.

آخر تعاون بين أحمد صبحي وسوسن بدر

وكان آخر تعاون بين المؤلف أحمد صبحي والفنانة سوسن بدر بمسلسل "البيت الكبير" بأجزاءه المختلفة، والمسلسل بطولة مجدي كامل، دنيا المصري، طارق صبري، لوسي، إيمان أيوب، وسناء يوسف، تدور قصته حول عائلة كبيرة من الصعيد، مكونة من شقيقين وزوجتيهما وأبنائهما، يدخلون في صراع على الإرث لتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.