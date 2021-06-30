«الحماية المدنية» تحدد مكان «طفل حي» أسفل أنقاض عقار الدخيلة المنهار

باستخدام تقنيات حديثة

حددت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، مكان الطفل كريم أحد ضحايا عقار الدخيلة المنهار بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وذلك عقب قيامهم باستخدام تقنية حديثة لاستكشاف الأشخاص المتواجدين تحت الأنقاض بمعدات حديثة.



وقال مصدر أمني: رجال الحماية المدنية تواصلوا مع الطفل كريم بالحديث معه لتحديد مكانه أسفل المنزل المنهار تمهيدا لإنقاذه والتأكد من وجود أحد من أسرته على قيد الحياة بالقرب منه تحت الأنقاض.



كانت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية قد تمكنت من استخراج جثة سيدة مسنة تدعى سعاد زغلول يوسف، 60 سنة، وتم نقلها إلى مشرحة الإسعاف في كوم الدكة تحت تصرف النيابة.



وانتقل فريق من نيابة الدخيلة بالإسكندرية، إلى موقع عقار الدخيلة المنهار لإجراء المعاينة اللازمة الحادث، وقررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان، والتحفظ على ملف العقار من الحي لفحصه، وتشكيل لجنة هندسية لإجراء المعاينة وإعداد تقرير لازم، وسؤال مسؤولي الحي.



كان اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بمنطقة الدخيلة ووجود مصابين وسكان تحت الأنقاض.



على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الدفاع المدني وسيارات الإسعاف إلى موقع العقار.



وبالمعاينة والفحص تبين سقوط عقار بشارع البرسيم بالدخيلة الجبل، ووجود مصابين وبعض الأشخاص تحت الأنقاض.



وتمكنت قوات الحماية المدنية في وقت سابق من إنقاذ طفلة من تحت أنقاض العقار على قيد الحياة، وتم نقلها بسيارة الإسعاف لتلقي العلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.