واشنطن: انتخابات ديسمبر في ليبيا أفضل طريق لحكومة شرعية ومستقرة

حث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، أعضاء الحوار السياسي الليبي على العمل مع البعثة الأممية إلى ليبيا للتوصل إلى توافق بشأن الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021.

وأكد السفير الأمريكي في تصريحات مساء اليوم، أن رغبة الليبيين في انتخاب حكومتهم المقبلة هي رغبة وطنية حقا.

وشدد ريتشارد نورلاند على أن انتخابات ديسمبر 2021 هي أفضل طريق لحكومة ليبية منتخبة بطريقة شرعية وخاضعة للمساءلة كوسيلة لضمان الاستقرار والازدهار.

وانطلقت الاثنين الماضي اجتماعات أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف برعاية البعثة الأممية إلى ليبيا لإقرار القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021.

واشنطن تؤكد دعم الانتخابات

وكان جاك سوليفان المستشار في البيت الأبيض أشاد في وقت سابق اليوم على عمل منتدى الحوار السياسي الليبي فيما يجتمع أعضاؤه في جنيف هذا الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات لإجراء انتخابات وطنية تاريخية في ليبيا بتاريخ 24 ديسمبر 2021.

وقال المستشار الأمريكي في بيان اليوم إن مؤتمر “برلين 2″ الذي عقد في ألمانيا وقفت فيه الولايات المتحدة إلى جانب شركائها الليبيين والدوليين وتدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بشكل كامل، إذ سيمكن ذلك الليبيين من اختيار قادتهم وإعادة إرساء سيادتهم بعد سنوات من الصراع الأهلي والاضطراب الاقتصادي. ويستند ذلك إلى التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا في إنشاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

دعوة دولية لإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية

وأجرى المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أمس، مشاورات مع ممثلي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (مجموعة الـ 3 + 2)، عقب محادثات هاتفية أجراها قبل أيام مع شركاء دوليين آخرين بما في ذلك روسيا والمغرب وممثلين ليبيين رفيعي المستوى لمناقشة التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي تماشياً مع خلاصات مؤتمر برلين الثاني وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021، بما في ذلك ضرورة إقرار قاعدة دستورية متفق عليها في أسرع وقت ممكن لإجراء الانتخابات.

وحث الشركاء الدوليون جميع الجهات الفاعلة الليبية المعنية، ولاسيما أعضاء الملتقى المجتمعين في جنيف، على إحراز التقدم بشأن ما قطعوه من تعهدات بتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 من خلال وضع مقترح توافقي على القاعدة الدستورية للانتخابات، والوفاء بالتزامهم تجاه الشعب الليبي بتسهيل إجراء الانتخابات.