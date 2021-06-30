الأربعاء 30 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة بريطانية: هاري وويليام يجتمعان بعد إزاحة الستار عن تمثال الأميرة ديانا

ويليام وهاري
ويليام وهاري

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه من المقرر أن يجتمع الأميرين ويليام وهاري على انفراد بعد ازاحة الستار عن تمثال والدتهما الراحلة الأميرة ديانا لاحياء ذكرها.
ومن المقرر أن يضع الشقيقان خلافاتهما جانبا للانضمام إلى تجمع عائلي صغير بعد حدث الخميس في حدائق قصر كنسينجتون.
سيتم الكشف عن التمثال "الجميل" و "غير الرسمي" في عيد ميلاد ديانا الستين.
وقام بالعمل النحات إيان رانك برودلي - المشهور بتصويره للملكة على العملات المعدنية البريطانية - وصمم التمثال الذي سيعكس الطبيعة الشابة والمرحة للأميرة الراحلة ، حسبما ذكرت صحيفة التليجراف.
وقال مصدر للصحيفة البريطانية: " كانت الاميرة الراحلة تتميز بجمال غير طبيعي، وأراد الشقيقان التأكد من أن العمل الفني له صدى لدى الجمهور حقًا، إنها ساحرة للغاية ومناسبة كالتقدير."
ووصل دوق ساسكس الى مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن، يوم الجمعة وتوجه إلى المنزل الريفي في روجمور ، حيث تم عزله لمدة خمسة أيام.
بينما ظلت زوجته ميجان ماركل في الولايات المتحدة مع طفليهما ، أرشي وليليبت.
وقد لا تحضر دوقة كامبريدج كيت ميدلتون الحفل بعد أن قال مسئولو قصر كنسينجتون في لندن إن عائلة ديانا المقربة هم فقط من سينضمون إلى الأمراء فقط.
وقد لا تحضر دوقة كامبريدج كيت ميدلتون الحفل بعد أن قال مسئولو قصر كنسينجتون في لندن إن عائلة ديانا المقربة هم فقط من سينضمون إلى الأمراء فقط.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها هاري وويليام وجهًا لوجه منذ جنازة الأمير فيليب في أبريل.
وظلت العلاقات بين عائلة ساسكس وأفراد العائلة المالكة الآخرين متوترة بعد مقابلة أوبرا وينفري المثيرة للجدل لدوق ودوقة ساسكس.
وتم الاحتفاظ بتصميم تمثال ديانا ، الذي تم وضعه في حدائق Sunken Gardens بالقصر الأسبوع الماضي ، سرا تحت حراسة مشددة.

ويليام هاري ديانا كيت ميدلتون ميجان ماركل قصر كنسينجتون

رئيس التحرير

وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

الأكثر قراءة

تعرف على ممتلكات حسن راتب المُتحفظ عليها بعد اتهامه في قضية الآثار

النائب العام يأمر بحبس 19 متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار وتهريبها خارج البلاد

تحذير من الأرصاد.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

6 جرائم.. مفاجآت جديدة في اتهام حسن راتب بالاتجار فى الآثار

أول صور للقاح كورونا «فاكسيرا-سينوفاك» المنتج في مصر

لماذا أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على أموال حسن راتب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

مدحت بشاى

الثقافة المجتمعية وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

جوهر يونيو

القس. رفعت فكرى

أسئلة خصوصية مرفوضة!!

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

توتر في فيينا: كيف ترى إسرائيل مباحثات الاتفاق النووي الإيراني؟

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يوقعان على اتفاقية تعاون اقتصادى وتجارى

90 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى عبر باب المغاربة