صحيفة بريطانية: هاري وويليام يجتمعان بعد إزاحة الستار عن تمثال الأميرة ديانا

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه من المقرر أن يجتمع الأميرين ويليام وهاري على انفراد بعد ازاحة الستار عن تمثال والدتهما الراحلة الأميرة ديانا لاحياء ذكرها.

ومن المقرر أن يضع الشقيقان خلافاتهما جانبا للانضمام إلى تجمع عائلي صغير بعد حدث الخميس في حدائق قصر كنسينجتون.

سيتم الكشف عن التمثال "الجميل" و "غير الرسمي" في عيد ميلاد ديانا الستين.

وقام بالعمل النحات إيان رانك برودلي - المشهور بتصويره للملكة على العملات المعدنية البريطانية - وصمم التمثال الذي سيعكس الطبيعة الشابة والمرحة للأميرة الراحلة ، حسبما ذكرت صحيفة التليجراف.

وقال مصدر للصحيفة البريطانية: " كانت الاميرة الراحلة تتميز بجمال غير طبيعي، وأراد الشقيقان التأكد من أن العمل الفني له صدى لدى الجمهور حقًا، إنها ساحرة للغاية ومناسبة كالتقدير."

ووصل دوق ساسكس الى مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن، يوم الجمعة وتوجه إلى المنزل الريفي في روجمور ، حيث تم عزله لمدة خمسة أيام.

بينما ظلت زوجته ميجان ماركل في الولايات المتحدة مع طفليهما ، أرشي وليليبت.

وقد لا تحضر دوقة كامبريدج كيت ميدلتون الحفل بعد أن قال مسئولو قصر كنسينجتون في لندن إن عائلة ديانا المقربة هم فقط من سينضمون إلى الأمراء فقط.

وقد لا تحضر دوقة كامبريدج كيت ميدلتون الحفل بعد أن قال مسئولو قصر كنسينجتون في لندن إن عائلة ديانا المقربة هم فقط من سينضمون إلى الأمراء فقط.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها هاري وويليام وجهًا لوجه منذ جنازة الأمير فيليب في أبريل.

وظلت العلاقات بين عائلة ساسكس وأفراد العائلة المالكة الآخرين متوترة بعد مقابلة أوبرا وينفري المثيرة للجدل لدوق ودوقة ساسكس.

وتم الاحتفاظ بتصميم تمثال ديانا ، الذي تم وضعه في حدائق Sunken Gardens بالقصر الأسبوع الماضي ، سرا تحت حراسة مشددة.