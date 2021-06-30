«الكاظمي» يؤكد أهمية تطوير العلاقات بين العراق وحلف الناتو

جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، رغبة بلاده بمواصلة التعاون مع حلف شمال الأطلسي ناتو في دعم كفاءة وقدرات القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية بمختلف صنوفها لاسيما في إطار التهيئة لتأمين الإنتخابات العراقية المبكرة المقبلة.

وطالب الكاظمي خلال لقائه الأمين العام للناتو ينس ستولتينبرج، في مقر الحلف ببروكسل: بتعزيز قدرات القوات العراقية في الحماية من الاعتداءات الإرهابية والإجرامية ضد المواطنين والبنى التحتية، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وأكد أهمّية تطوير العلاقات بين العراق وحلف الناتو لما فيه مصلحة الشعب العراقي واستقرار المنطقة والعالم.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "يجب أن لا يكون العراق ساحة لتصفية الصراعات، أو منطلقا للاعتداء على أي من جيرانه.

من جانبه، قال الأمين العام للناتو ينس ستولتينبرج، إن دول الحلف ستستمر في دعم العراق، وتابع الأمين العام للناتو ينس ستولتينبرج، بإمكان الحكومة العراقية الإعتماد على دعم الناتو ودوله لها والنهج الذي تعمل عليه.

وجدد الأمين العام للناتو ينس ستولتينبرج استعداد الناتو لتوسعة التعاون بين العراق والحلف، وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتينبرج، إن بعثة الحلف في العراق هي بعثة غير قتالية وذات طابع تدريبي واستشاري بحت.

وأشار الأمين العام للناتو ينس ستولتينبرج إلى أي توسعة لاطار عملها سيكون وفق طلب وموافقة وأولويات الحكومة العراقية.

واستطرد الأمين العام للناتو ينس ستولتينبرج، البعثة ستعتمد على القوات الأمنية العراقية لتوفير أمنها وحمايتها.

وبحسب البيان فإن الجانبين بحثا علاقات التعاون والشراكة بين العراق ودول حلف شمال الأطلسي في المجالات المختلفة، السياسية والاقتصادية والأمنية والتجارية، وإجراءات توسعة إطار عمل بعثة الناتو في العراق وفق الأولويات الأمنية العراقية وبالتنسيق المسبق مع الحكومة.