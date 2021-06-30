الأربعاء 30 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق بمنزل بمنطقة السهراية في الفيوم

حريق بمنزل بمنطقة
حريق بمنزل بمنطقة السهراية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالفيوم، من السيطرة علي حريق شب بمنزل بمنطقة السهراية بمدينة الفيوم، وذلك قبل امتداد النيران لباقي أجزاء المنزل، الذي علل أصحابه الحريق بسبب ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للمنزل.

 

وتلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أول  الفيوم من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل كائن بقرية "السهراية" دائرة المركز.

 

وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من 3 طوابق، ونجم عن الحريق احتراق بعض محتويات المنزل من الأثاث وسقف المنزل، ولم ينجم عنه ثمة إصابات أو وفيات.

 

وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

حريق بمنزل بمنطقة السهراية
حريق بمنزل بمنطقة السهراية
السيطرة الفيوم حريق بمنزل السهراية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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