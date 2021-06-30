الأربعاء 30 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 20 سفينة اليوم

ميناء مياط
ميناء مياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل اليوم الأربعاء، 20 سفينة، كما استقبل اليوم ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS TROY ) والتى ترفع علم اليونان و يبلغ طولها 294 مترا و بعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 66 ألف طن من الغاز المسال متجهة الى الصين ، وقد تابع اللواء بحرى  وليد عوض رئيس الهيئة عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه برفع حالة الإستعداد حتى مغادرتها بأمان.

 

و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24889 طن تشمل 10434 طن فوسفات و 4207 طن رمل و 900 طن مولاس و 9348 طن يوريا .


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24153 طن تشمل : 16959 طن ذرة و 1786 طن صودا و 3403 طن عدس و 1130 طن خردة و 30 طن كالسيوم فلوريد و 2864 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 845 طن.

 

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1031 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( خرشوف و فاصوليا و ورق عنب و بسلة و خضار مشكل مجمد ) و  حاصلات زراعية ( ريحان و برسيم و زيتون و لب دوار شمس ) و فواكه ( فراولة و عنب ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و السعودية و اسبانيا و امريكا و سنغافورة و ايطاليا و هولندا و اسبانيا و المانيا .


بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 203 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1856 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 3068 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 17237 طنا  .

 

كما غادر قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم  قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5197 شاحنة .

الصين المانيا قطار قمح هيئة ميناء دمياط محطة تصدير ميناء دمياط الغلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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