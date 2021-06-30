ميناء دمياط يستقبل 20 سفينة اليوم

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل اليوم الأربعاء، 20 سفينة، كما استقبل اليوم ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS TROY ) والتى ترفع علم اليونان و يبلغ طولها 294 مترا و بعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 66 ألف طن من الغاز المسال متجهة الى الصين ، وقد تابع اللواء بحرى وليد عوض رئيس الهيئة عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه برفع حالة الإستعداد حتى مغادرتها بأمان.

و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24889 طن تشمل 10434 طن فوسفات و 4207 طن رمل و 900 طن مولاس و 9348 طن يوريا .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24153 طن تشمل : 16959 طن ذرة و 1786 طن صودا و 3403 طن عدس و 1130 طن خردة و 30 طن كالسيوم فلوريد و 2864 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 845 طن.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1031 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( خرشوف و فاصوليا و ورق عنب و بسلة و خضار مشكل مجمد ) و حاصلات زراعية ( ريحان و برسيم و زيتون و لب دوار شمس ) و فواكه ( فراولة و عنب ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و السعودية و اسبانيا و امريكا و سنغافورة و ايطاليا و هولندا و اسبانيا و المانيا .



بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 203 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1856 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 3068 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 17237 طنا .

كما غادر قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5197 شاحنة .