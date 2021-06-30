تركي آل شيخ يكشف تفاصيل مسلسله الجديد «الثمانية»

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن بدء تصوير أول مشاهد باكورة أعماله الدرامية «الثمانية» الذي يجمع في بطولته نخبة من النجوم في مصر والسعودية.

ونشر «آل الشيخ»، صورة تجمع فريق العمل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.. معلقا: «أحب أن أبارك إلى فريق العمل في أول مسلسل من تأليفي الثمانية، إذ إن اليوم هو أول يوم تصوير في المسلسل، وبدأت الفكرة عندما انتهيت من تأليف قصة الثمانية».

وتابع: «وقررت أن أحولها إلى مسلسل يعرض على الشاشة ومن هنا بدأت في اختيار العناصر التي تساعدني في إخراج هذا العمل إلى النور».

وأضاف: «ووقع اختياري على المخرج القدير أحمد مدحت بعد أن شاهدت له عدة أعمال وكنت في أمريكا بولاية نيويورك وطلبته للحضور ليجلس معي لمناقشة كيفية إخراج العمل إلى النور».

وأكمل: «بدأنا في اختيار العناصر ووقع اختياري على النجوم: آسر ياسين، وخالد الصاوي، وهشام سليم، وغادة عادل، ومحمود البزاوي، وريم مصطفى، محمود علاء "جامايكا"، ومنذر رياحنة، ومصطفى البنا، وعدد كبير من نجوم العرب والعالم».

واستطرد قائلًا: «كما استعنا بمهندس الديكور الفنان القدير محمد عطية، ومصممة الملابس الرائعة منى التونسي، وفي إطار دعمي لأبناء بلدي استعنت بالممثل السعودي خالد صقر؛ للقيام بأحد الأدوار الهامة، وبالممثل وضاح سوار من البحرين الشقيقة، وحتى نستطيع أن نواكب التطور الرهيب في صناعة المسلسلات قررت أن اعتمد على عناصر أجنبية تعد الأفضل في مجالها للوصول إلى مستوى عالِ من التقنية فاستعنت بمدير التصوير العالمي Tómas Örn Tómasson الذي شارك في أعمال كبيرة مثل: فيلمي Pacific Rim وArctic، كما استعنت بمهندس الصوت Bill Dinnelly الذي شارك في أعمال مثل فيلمي "Godzila وAquaman».

وأشار تركي آل الشيخ، إلى مشاركة شركة عالمية من أكبر الشركات في مجال الجرافيكس والخدع وغيرهم من عناصر تنفيذ المعارك والتفجيرات وبخبراء في المكير والمكياج.

وأكد رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أنه استعان بالسيناريست القدير عمرو سمير عاطف للمشاركة في الانتهاء من السيناريو وفي كتابة الحوار باللهجة المصرية.

وأوضح أن العمل سيعرض على قنوات "أم بي سي" ومنصة "شاهد"، واليوم هو أول يوم تصوير، قائلًا: «فأتمنى من كل قلبي النجاح والتوفيق لفريق العمل الذي وضعت ثقتي فيه، وأتمنى أن نكون جميعًا عند حسن ظنكم بإذن الله ويعجبكم المسلسل».