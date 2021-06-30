الأربعاء 30 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تركي آل شيخ يكشف تفاصيل مسلسله الجديد «الثمانية»

جريدة الدستور

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن بدء تصوير أول مشاهد باكورة أعماله الدرامية «الثمانية» الذي يجمع في بطولته نخبة من النجوم في مصر والسعودية.

ونشر «آل الشيخ»، صورة تجمع فريق العمل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.. معلقا: «أحب أن أبارك إلى فريق العمل في أول مسلسل من تأليفي الثمانية، إذ إن اليوم هو أول يوم تصوير في المسلسل، وبدأت الفكرة عندما انتهيت من تأليف قصة الثمانية».

وتابع: «وقررت أن أحولها إلى مسلسل يعرض على الشاشة ومن هنا بدأت في اختيار العناصر التي تساعدني في إخراج هذا العمل إلى النور».

وأضاف: «ووقع اختياري على المخرج القدير أحمد مدحت بعد أن شاهدت له عدة أعمال وكنت في أمريكا بولاية نيويورك وطلبته للحضور ليجلس معي لمناقشة كيفية إخراج العمل إلى النور».

وأكمل: «بدأنا في اختيار العناصر ووقع اختياري على النجوم: آسر ياسين، وخالد الصاوي، وهشام سليم، وغادة عادل، ومحمود البزاوي، وريم مصطفى، محمود علاء "جامايكا"، ومنذر رياحنة، ومصطفى البنا، وعدد كبير من نجوم العرب والعالم».

واستطرد قائلًا: «كما استعنا بمهندس الديكور الفنان القدير محمد عطية، ومصممة الملابس الرائعة منى التونسي، وفي إطار دعمي لأبناء بلدي استعنت بالممثل السعودي خالد صقر؛ للقيام بأحد الأدوار الهامة، وبالممثل وضاح سوار من البحرين الشقيقة، وحتى نستطيع أن نواكب التطور الرهيب في صناعة المسلسلات قررت أن اعتمد على عناصر أجنبية تعد الأفضل في مجالها للوصول إلى مستوى عالِ من التقنية فاستعنت بمدير التصوير العالمي Tómas Örn Tómasson الذي شارك في أعمال كبيرة مثل: فيلمي Pacific Rim وArctic، كما استعنت بمهندس الصوت Bill Dinnelly الذي شارك في أعمال مثل فيلمي "Godzila وAquaman».

وأشار تركي آل الشيخ، إلى مشاركة شركة عالمية من أكبر الشركات في مجال الجرافيكس والخدع وغيرهم من عناصر تنفيذ المعارك والتفجيرات وبخبراء في المكير والمكياج.

وأكد رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أنه استعان بالسيناريست القدير عمرو سمير عاطف للمشاركة في الانتهاء من السيناريو وفي كتابة الحوار باللهجة المصرية.

وأوضح أن العمل سيعرض على قنوات "أم بي سي" ومنصة "شاهد"، واليوم هو أول يوم تصوير، قائلًا: «فأتمنى من كل قلبي النجاح والتوفيق لفريق العمل الذي وضعت ثقتي فيه، وأتمنى أن نكون جميعًا عند حسن ظنكم بإذن الله ويعجبكم المسلسل».

رئيس التحرير

وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بحبس 19 متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار وتهريبها خارج البلاد

تحذير من الأرصاد.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

لماذا أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على أموال حسن راتب؟

6 جرائم.. مفاجآت جديدة في اتهام حسن راتب بالاتجار فى الآثار

أول صور للقاح كورونا «فاكسيرا-سينوفاك» المنتج في مصر

تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

مدحت بشاى

الثقافة المجتمعية وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

جوهر يونيو

القس. رفعت فكرى

أسئلة خصوصية مرفوضة!!

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

توتر في فيينا: كيف ترى إسرائيل مباحثات الاتفاق النووي الإيراني؟

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يوقعان على اتفاقية تعاون اقتصادى وتجارى

90 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى عبر باب المغاربة