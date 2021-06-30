الأربعاء 30 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«رمزنا بنحبك».. حسام حبيب يرد على رسائل شيريهان الداعمة له وشيرين

شيريهان
شيريهان

علق الفنان حسام حبيب، على رسائل الدعم التي وجهتها النجمة شيريهان، له ولزوجته شيرين، بعد الأزمة التي أثيرت مؤخرا نتيجة الفيديو المسرب لوالد حسام حبيب، عن طريق الإعلامية نضال الأحمدية.

وكانت قد كتبت شيريهان عبر حسابها بموقع تويتر: "الرجولة أفعال وليست أقوال"، وفي تغريدة أخرى قالت: "بنت مصر وبنت قلبي في قلب وعصمة رجل أمين عليها.. الحمد والشكر لله"، واختتمت بهاشتاج "شرين_عبد_الوهاب #صوت_مصر".

ورد الفنان حسام حبيب على تعليقات الدعم التي وجهتها الفنانة شريهان له، من خلال حسابة على إنستجرام، حيث نشر صورة لها وعلق عليها قائلا: "رمزنا نحبك".

وتنتظر شيريهان عرض مسرحيتها الجديدة كوكو شانيل على إحدى المنصات الإلكترونية المتخصصة خلال الفترة المقبلة. 

وتتناول المسرحية التي تعود بها شريهان للشاشة مجدداً بعد غياب دام نحو 18 عاماً، قصة حياة مصممة الأزياء الشهيرة، كوكو شانيل، وعلامتها التجارية الأشهر في العالم في مجال الأزياء، وتتضمن عروضاً استعراضية وأغنيات متنوعة، وتم تصويرها للتلفزيون في عام 2019. وكان من المتوقع عرضها في بداية العام الماضي، لكن جائحة كورونا حالت دون عرضها. كوكو شانيل مسرحية من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري وإنتاج شركة العدل جروب، ومن المقرر عرضها خلال موسم عيد الأضحى على منصة شاهد VIP ثم تعرض على شاشة التلفزيون في وقت لاحق.

ويتولى أحمد المرسي مهمه اداره تصوير العمل، وذلك بعدما قد تولى تصوير إعلان شريهان في رمضان الماضي، كما كان المخرج والمصور لفعاليات موكب المومياوات الملكية بالاشتراك مع مازن المتجول، ويعتبر المرسي واحداً من أهم مديري التصوير في العالم العربي، ويمتلك مسيرة تتجاوز 50 فيلماً حصل من خلالها على أكثر من 20 جائزة دولية. يصمم ديكور المسرحية مهندس الديكور محمد عطية الذي كان مسؤولاً عن ديكور موكب المومياوات الملكية، وهو أحد أهم مصممي الديكور في مصر والعالم العربي، وتضم أعماله الفيل الأزرق وولاد رزق وغيرها من الأعمال.

شيريهان
شيريهان
شيرين عبد الوهاب مدحت العدل حسام حبيب انستجرام هادي الباجوري الفنانة شريهان كوكو شانيل

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