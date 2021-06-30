«الصحة» ترد على برلمانية بشأن تكليف خريجي العلوم الطبية

قالت الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب، إنها تلقت ردًا من جانب وزارة الصحة حول تكليف خريجي العلوم الطبية بجامعتى المنوفية وبنى سويف، مشيرة إلى أن الرد انتهى لانتظار بطاقة الوصف الوظيفي لخريجي الكلية من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

أضافت البيان أنه تم العرض على اللجنة العليا للتكليف بتاريخ ٢٤/١/٢٠٢١ ومخاطبة التنظيم والإدارة عما إذا صدرت بطاقة وصف وظيفي جديدة حسب وصف لجنة رئاسة الوزراء من عدمه وقررت اللجنة تأجيل النظر في التكليف لحين ورود اعتماد بطاقة الوصف الوظيفي من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتاريخ ١٠/٥/٢٠٢١.

وتقدمت هناء سرور بطلب إحاطة للدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمطالبة بتكليف خريجي كليات العلوم الطبية بوزارة الصحة، وخاصة احتياج مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لمثل هذه التخصصات.

أضافت النائبة أن درجة القبول بالكليات لا تقل ٩٧٪، ولائحة الكلية تنص على أن مدة الدراسة بالكلية ٤ سنوات عملية ونظرية وسنة امتياز إجبارى بالمستشفيات الجامعية بأقسام أشعة وتصوير طبي وتحليل طبية وأجهزة طبية، وتتضمن اللائحة بعد الدراسة تكليف هؤلاء الخريجين ولكنهم فوجئوا بعدم التكليف حتى الآن.