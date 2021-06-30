«الزراعة»: «إيجاك» تعتمد المعمل المركزي لتحليل الأسمدة

أعلن الدكتور علاء البابلي مدير معهد الأراضي والمياه والبيئة بوزارة الزراعة، موافقة المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، علي اعتماد المعمل المركزي لتحليل الأسمدة التابع للمعهد، قائلا إن المعمل حصل على اعتماد المجلس حيث تم تقييمه طبقا للمواصفة الدولية ISO/IEC17025:2017 في بعض الاختبارات الكيميائية للأسمدة المعدنية.

وقال البابلي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن هذا الاعتماد يأتي في إطار رفع كفاءة المعامل التابعة لمعهد والتوافق مع المعايير الدولية لاعتماد المعامل التي تشرف عليها منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل «ILAC».

وأوضح أن شهادة الجودة تؤكد دقة نتائج الاختبارات المتعلقة بالأسمدة المعدنية بما ينعكس على رفع كفاءة الأداء لدي الجهات ذات العلاقة ومنها مصانع إنتاج الأسمدة المعدنية.