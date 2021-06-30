القوات المسلحة تنشر فيديو عن قاعدة «3 يوليو» البحرية بجرجوب

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم، مقطع فيديو بعنوان قاعدة (3 يوليو) البحرية بمنطقة جرجوب.

قاعدة 3 يوليو البحرية تقع غرب مطروح وهي إحدي القواعد البحرية الثلاث التي بدأت مصر بإنشائها التي سيتم افتتاحها قرييا وستكون مسؤولة عن تأمين الجزء الغربي من الساحل الشمالي المصري علي البحر المتوسط وتأمين عدد من المشاريع الكبري والمدن الجديدة هناك والأهم هو تأمين محطة الضبعة النووية الجاري انشاؤها حاليا.