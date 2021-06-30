كفيف يناشد «التضامن» بمعاش ثابت.. ومحافظ المنوفية يوجه بمنحه مساعدة عاجلة

ناشد رضا البهواش شاب كفيف يعمل في مجال بيع الحلوى في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش ثابت له، حيث أنه فقد بصره تماما، ويعيش حياة صعبة هو وأسرته، مؤكدا أن أولاده يساعدونه في البيع في شوارع شبين الكوم .

وأضاف "البهواش" في تصريحات لـ"الدستور"، أن الشؤون الاجتماعية طلبت منه تقرير من التأمين الصحي، وفوجئت أن التقرير مكتوب فيه عجز نصفي، مؤكدا أن هذا التقرير غير صحيح، مطالبا جهات الدولة بالتدخل لحل مشكلته .



وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قد قرر صرف مساعدة مالية عاجلة له نظراً لظروفه الاجتماعية والصحية، جاء ذلك خلال استقباله اليوم بمكتبه بالديوان العام لبحث شكواه بحضور نائبه الاستاذ محمد موسى، يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر إحتياجاً وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .



كما كلف المحافظ ببحث معوقات صرف معاش تأميني له والعمل على حلها.

وكلف مدير مديرية التضامن الإجتماعي ببحث الحالة وإمكانية مساعدته من خلال مؤسسة التكافل، حيث أفاد مدير المديرية بأنه تم الموافقة على طلب المذكور بشأن الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وجاري استخراجها.



يذكر أن الشاب مقيم بشبين الكوم ويبلغ من العمر 34 عاماً ويعاني من فقدان البصر، متزوج ويعول أسرة مكونة من زوجة وطفلين وظروفه الاجتماعية صعبة وليس له أي مصدر دخل .



هذا وقد أكد محافظ المنوفية علي أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع لشكواهم ومطالبهم ، مؤكداً على حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام فى إيجاد الحلول المناسبة لها ومساعدة ذوى الظروف الانسانية .