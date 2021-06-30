محمود عبدالمغنى يتعاقد رسميًا على «السيدة زينب» أمام سوسن بدر

تعاقد الفنان محمود عبد المغني رسميًا على المشاركة في بطولة مسلسل “السيدة زينب” الذي تخوض بطولته الفنانة سوسن بدر، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وأكد المخرج محمد النقلي في تصريح لـ "الدستور" أنه لم يتعاقد رسميًا حتى الآن على بطولة المسلسل إلا النجمة سوسن بدر، والفنان محمود عبد المغني فقط، مشيرًا إلى أنهم ما زالوا في مرحلة التحضير حتى الآن.

مسلسل "السيدة زينب" بطولة الفنانة سوسن بدر بمشاركة عدد كبير من الفنانين من المقرر الإعلان عنهم خلال الفترة القليلة الماضية بعد ابرام التعاقدات معهم رسميًا، وهو من تأليف أحمد صبحي ومن إنتاج ممدوح شاهين وسوف يتم تصويره بداية من العشر أيام المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر كان مسلسل "بين السما والأرض" الذي عرض في 15 حلقة، بطولة كل من: هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثي، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى ويعاد حاليا على التليفزيون المصري في عرض جديد للعمل الجديد، كما تواجدت سوسن بدر في مسلسل النمر خلال رمضان الماضي في دور شرف.

من جهة أخرى، كانت آخر أعمال محمود عبد المغنى مسلسل "ضل راجل" الذى عرض في شهر رمضان الماضي بجانب النجم ياسر جلال ونور اللبنانية، وجسد فيه دور ضابط ، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وشارك في بطولته كل من الفنانة نيرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسري، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.

وانتهى عبد المغنى مؤخراً من تصوير فيلم "المحكمة" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين، وبطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفي، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.