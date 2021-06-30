سارة عبدالرحمن تنضم لفريق عمل «الثمانية»

انضمت الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن إلى طاقم عمل مسلسل الثمانية، من إخراج أحمد مدحت وتأليف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر عرضه قريباً على قنوات إم بي سي بالإضافة إلى منصة شاهد.

ويستعد فريق عمل المسلسل للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية مطلع شهر يوليو المقبل لتصوير المشاهد الخارجية للمسلسل الدرامي الجديد «الثمانية»، ويقوم ببطولة المسلسل عدد كبير من النجوم ومن تأليف المستشار تركي آل شيخ وإخراج أحمد مدحت.

ويعد مسلسل الثمانية أول تجربة في التأليف الدرامي للمستشار تركي آل الشيخ ويقوم ببطولته آسر ياسين، جاميكا، خالد الصاوي، غادة عادل، ريم مصطفى، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر ريحانة، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

مسلسل “الثمانية” مكون من 8 حلقات درامية ومن المقرر عرضه على منصة شاهد الرقمية نهاية العام الجاري.

أبطال مسلسل الثمانية



ويشارك في بطولة مسلسل الثمانية عدد كبير من النجوم من مصر والوطن العربي، من بينهم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفي، محمود علاء (جامايكا)، منذر ريحانة، ومصطفي البنا.

مسلسل ليه لا



يُذكر أن أحدث أعمال سارة عبد الرحمن كان من خلال مشاركتها في بطولة الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ؟!، بطولة منة شلبي وأحمد حاتم، وإخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم، والمسلسل يُعرض حالياً على منصة شاهد محققاً أعلى نسبة مشاهدة في مصر على المنصة.



ويُعد الدور الأبرز لـ سارة عبد الرحمن في مسلسل سابع جار 2018، من خلال شخصية هبة التي حققت نجاحاً كبيراً، وتركت بصمة لدى الجمهور، لكونها تمثل قطاعاً كبيراً من الفتيات في عمر العشرينيات، لترصد صراع هذا الجيل مع الأجيال السابقة، وما يحمل من قضايا وهموم البحث عن الهوية، وقد حققت سارة ظهورها الأول أمام النجم أحمد حلمي في الفيلم الكوميدي 1000 مبروك، لتشارك بعدها في العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية، من بينها تحت السيطرة، لا تطفئ الشمس، وسواح، والكنز2: الحب والمصير.