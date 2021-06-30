الأربعاء 30 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس «يونيتامس» يؤكد أهمية انضمام السودان لمبادرة البلدان المثقلة بالديون

يونيتامس فولكر بيرتس
يونيتامس" فولكر بيرتس

أكد رئيس بعثة الأمم المتّحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، أهمية موافقة صندوق النقد الدولي على انضمام السودان إلى مبادرة البلدان المثقلة بالديون “هيبك” ووصوله لنقطة اتخاذ القرار بنجاح؛ حيث ستقود تلك الخطوة إلى تخفيف ديونه.

وقال بيرتس، في تدوينة على حسابه على موقع “تويتر”، إن ذلك القرار يفتح مجالات التعاون مع شركاء التنمية والتمويل لدعم التنمية الشاملة ومكافحة الفقر وزيادة الاستثمارات.

كان رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أعلن: وصول بلاده إلى "نقطة القرار" فيما يتعلق بمبادرة الدول المثقلة للديون "هيبك"، لافتًا إلى أنه عند الوصول لما يسمى "نقطة الإكمال"، سيحصل السودان على إعفاء نهائي من الديون يقدر بحوالي 50 مليار دولار، من إجمالي يبلغ نحو 60 مليارًا.

جدير بالذكر انه قد أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأعضاء المجلس، عن شكرهم وتقديرهم، للمجتمع الدولي، علي الوفاء بالتزاماته، في جهدهم المتواصل في إعفاء ديون السودان الخارجية.


وأشاد المجلس  في بيان اليوم الأربعاء  بوصول السودان إلى "نقطة القرار" الخاصة بمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون "هيبك"، وبذلك يكون السودان أصبح مؤهلا للحصول على الإعفاء من الديون.

وأعرب مجلس السيادة عن التحية لجمهورية فرنسا للدور الكبير الذي قامت به، من خلال استضافتها لمؤتمر دعم السودان في 17 مايو الماضي، مما أسهم في حشد الدعم الإقليمي والدولي من أجل المساعدة في إعفاء ديون السودان.

وأشاد بجهود المؤسسات المالية الدولية، مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي أسهمت من خلال الاتصالات والمحادثات التي أجرتها في دعم جهود السودان من أجل إعفاء ديونه.

وكان رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أعلن وصول بلاده إلى "نقطة القرار" فيما يتعلق بمبادرة الدول المثقلة للديون "هيبك"، لافتا إلى أنه عند الوصول لما يسمى "نقطة الإكمال"، سيحصل السودان على إعفاء نهائي من الديون يقدر بحوالي 50 مليار دولار، من إجمالي يبلغ نحو 60 مليارا.

يونيتامس السودان ديون السودان الامم المتحدة هيبك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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