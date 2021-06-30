الأربعاء 30 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخصين في انقلاب سيارة أمام قرية زاوية العوامة

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

قال محمد الطليمي مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح أن مستشفى رأس الحكمة استقبلت اليوم الأربعاء مصابين إثر حادث انقلاب سيارة بزاويه العوامة.

وأوضح أن المصابين هما " مصطفى محمد صابر 15 سنة مصاب باشتباه نزيف داخلي بالمخ واشتباه كسر بالحوض وجرح قطعي بالجبهة والركبة اليمني، وأحمد علي الدرديري 34 سنه مصاب بكدمة بالرقبة واشتباه نزيف داخلي بالمخ وجرح قطعي بالركبه اليمني".  

وأكد على أنه تم إجراء الفحوصات الطبية للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير محضر بالواقعة للعرض علي الجهات المختصة.  

وكان شخص قد لقي مصرعه وأصيب 2 آخرين، وذلك إثر ادعاء حادث بمحور الضبعة الإقليمي، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.

وأوضح محمد الطليمي مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح، أن المصابين هم "يوسف هلال معدول ١٠ سنوات من الضبعة مصاب بجرح قطعي بالأنف وكدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس، نصر الله هلال معدول محمد ٢٢ سنة من الضبعة مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس واليد اليسرى واليمنى"، بالإضافة إلى سالم معدول محمد ٥٨ سنة الضبعة جثة هامدة. 

مستشفى رأس الحكمة مطروح إصابة شخصين انقلاب سيارة الفحوصات الطبية

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وائل لطفي

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