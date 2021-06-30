تعرف على مضبوطات خلية «الجوكر» المتهم فيها المقاول الهارب محمد علي

حصلت “الدستور” على تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية والخاص بمضبوطات المتهمين في قضية الجوكر والمتهم فيها المقاول الهارب محمد علي و102 آخرين والتي تحمل رقم 130 لسنة 2021.

وتبين حيازة المتهم الخامس والعشرين سلاحين نارين خرطوش كل منهما محلي الصنع بماسورة واحدة غير مششخنة مشكل ظرفها لاستقبال الطلقات التي تستخدم على الأسلحة النارية عيار ۱۲، وكلاهما كامل وسليم وصالح للاستخدام، وثلاث طلقات خرطوش كاملة سليمة وصالحة للاستعمال على الأسلحة النارية الخرطوش عيار ۱۲.

بالإضافة لحيازة المتهم السابع والعشرين سلاح ناري خرطوش محلي الصنع بماسورة واحدة غير مششخنة مشكل ظرفها لاستقبال الطلقات التي تستخدم على الأسلحة النارية عيار 19، و هو كامل وسليم وصالح الاستخدام، وطلقة خرطوش كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال على الأسلحة النارية الخرطوش عيار 12، وخرطوشتين إشارة بالباراشوت تحتوي كل منهما على مادة البارود الأسود المنصوص عليها بالبند 5 من قرار وزير الداخلية رقم ۲۲۲۰ لسنة ۲۰۰۷ بشأن إعادة حصر المواد المفرقعة في حكمها و أن مضبوطات المتهم الثامن والعشرين عبارة عن خرطوشة إشارة بالبارشوت تحتوي على مادة البارود الأسود المنصوص عليها بالبند ۷۵ من قرار وزير الداخلية رقم ۲۲۲۵ لسنة ۲۰۰۷ بشأن إعادة حصر المواد المفرقعة وما في حكمها.

وحيازة المتهم التاسع والعشرين سلاح ناري خرطوش محلي الصنع بماسورة واحدة غير مششخنة مشكل ظرفها لاستقبال الطلقات التي تستخدم على الأسلحة النارية عيار12، وهو كامل وسليم وصالح للاستخدام، وخمس طلقات خرطوش كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال على الأسلحة النارية الخرطوش 210 عيار ۱۲، وخرطوشة إشارة بالبارشوت تحتوي على مادة البارود الأسود المنصوص عليها بالبند ۷۵ من قرار وزير الداخلية رقم۲۲۲۰ لسنة ۲۰۰۷ بشأن إعادة حصر المواد المفرقعة وما في حكمها.

وحيازة المتهم الثلاثين سلاح ناري خرطوش محلي الصنع بماسورة واحدة غير مششخنة مشكل ظرفها لاستقبال الطلقات التي تستخدم على الأسلحة النارية عيار 16، وهو كامل وسليم وصالح للاستخدام، وخمس طلقات خرطوش كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال على الأسلحة النارية الخرطوش عيار ۱۹.

اعترافات المتهمين

واعترف المتهم الثالث، وفقًا لأمر الإحالة ويدعى "سامي جمال أحمد" باستخدامه موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، وتحريضه على ارتكاب جرائم إرهابية.

وأضاف: «أنه على إثر بث المتهم الأول لمقاطع مصورة عبر شبكة المعلومات الدولية؛ روج من خلالها لفساد مؤسسات الدولة، وحرض فيها على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، لاقى ذلك تأييده، ونشر بعضها على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما انضم إلى العديد من المجموعات والصفحات الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" وتطبيق الوتساب؛ التي نشرت ذات المحتوی، رامية إلى تحقيق ذاك الغرض، واستجاب لها العديد من المشاركين بتجمهر میدان الأربعين بتاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰».

كما انضم لمجموعة إلكترونية أخرى على موقع "الفيسبوك"، بقصد التدبير لتجمهر آخر اعتراضا على ضبط بعض المشاركين بالتجمهر المار بيانه.

كما اعترف المتهم الخامس، وفقًا لأمر الإحالة "مؤمن مصلح محمد على" أنه في غضون شهر سبتمبر عام ۲۰۱۹، دعاه المتهم الثالث للمشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد بمحافظة السويس؛ وتلك التجمهرات دعا لها المتهم الأول في مقاطع مصورة بثها عبر شبكة المعلومات الدولية، واستجاب له المشاركون في تجمهر میدان الأربعين بتاریخي ۲۰، ۲۰۱۹/۹/۲۱.

تهم المقاول الهارب

فيما حرض المتهم الهارب محمد علي في مقاطع مصورة بثها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بمحافظة السويس ، كما قام المتهم بتداول تلك المقاطع عبر مجموعات إلكترونية بموقع الفيسبوك والواتس اب بذات الشبكة محددا موعد ومكان التجمهر .

كما روج بطريقة مباشرة لارتكاب جرائم إرهابية بأن أذاع المتهم مقاطع مصورة عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية وتداولها باقي المتهمين في القضية عبر مجموعات إلكترونية بموقع الفيس بوك وتطبيق الواتس اب بذات الشبكة تتضمن تحريضا على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .

واستخدم موقعين على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى أعمال إرهابية ، كما روج لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة والدعوة من خلالها للمشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم .

و حرض على ارتكاب جرائم إرهابية وكان ذلك تحريضا عاما علنيا بأن بث مقاطع مصورة عبر موقع اليوتيوب ببكة المعلومات الدولية وتداولها باقي المتهمين في القضية عبر مجموعات إلكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتس اب بذات الشبكة على المشاركة بتجمهرات مناهضة للنظام.