فيلم «Cruella» يحقق إيرادات قياسية عالميا.. وتحضيرات لجزء ثان

استطاع فيلم Cruella العالمي الذي تخوض بطولته النجمة إيما ستون أن يحقق نجاح جماهيري كبير في شباك التذاكر العالمي حيث حقق إيرادات قياسية خلال شهر من طرحه بالسينمات، بالإضافة إلى أنه أصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الإشادات الكبيرة به.

ووصلت إيرادات فيلم ديزني الجديد Cruella إلى 183 مليونا و802 ألف دولار منذ طرحه بدور العرض يوم 28 مايو الماضي، وانقسمت الإيرادات بين 71 مليونًا و302 آلاف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و112 مليونًا و500 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

كما حقق العمل 21 مليونًا و300 ألف دولار في العرض الافتتاحي، قبل وصوله إلى جميع الدول حول العالم، حيث من المقرر أن يصل خلال الفترة المقبلة إلى عدد أكبر من دول العالم.

وأعلنت شركة ديزني العالمية بالتعاون مع بيكسار للإنتاج الفني عن التحضير لجزء ثاني للعمل بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، وأكدت التقارير العالمية أن النجمة إيما ستون بدأت بالفعل في التحضير للجزء الثاني ويعكف صناع العمل على الاتفاق على الخطوط العريضة لأحداث الجزء الثاني بالإضافة إلى ترشيح فنانين جدد مختلفين عن أبطال الجزء الأول.

فيلم "Cruella" بطولة إيما ستون، إيما طومسون، جويل فراي، بول والتر هاوزر، إميلي بيتشام، كيربي هويل بابتيست، مارك سترونج، تيبر سيفرت كليفلاند، كايفان نوفاك، جون ماكريا، جيمي ديميتريو، نيامه لينش، أندرو ليونج، إد بيرش، ديلان لوي، بول بازيلي، أبراهام بوبولا، ليو بيل، نينيت فينش، سارة كرودين، إخراج كريج جيليسبي، وتشارك في كتابته كلا من دانا فوكس وتوني مكنمارا.

تدور أحداث فيلم "Cruella" في سبعينيات القرن الماضي في لندن وسط ثورة موسيقى البانك روك، حول فتاة تدعى "إستيلا" تقوم بدورها إيما ستون، وهي فتاة ذكية ومبدعة مصممة على صنع اسم لنفسها بتصميماتها، تصادق زوجًا من اللصوص الشباب الذين يقدرون شهيتها للأذى، ويتمكنون معًا من بناء حياة لأنفسهم في شوارع لندن.

في أحد الأيام، لفت ميل إستيلا للأزياء انتباه "فون هيلمان" أسطورة الموضة الأنيقة بشكل كبير والأناقة المرعبة، التي لعبت دورها "إيما طومسون" الحائزة على جائزة الأوسكار مرتين ("Howards End" ، "Sense & Sensibility")، لكن علاقتهما تحرّك مسارًا من الأحداث والاكتشافات التي ستجعل إستيلا تحتضن جانبها الشرير وتصبح كرويلا الصاخبة والعصرية وذات العزم على الانتقام.