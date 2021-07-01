سعر بيع طن الحديد اليوم الخميس 1-7-2021

تشهد أسعار الحديد تذبذبًا ملحوظًا منذ بداية العام الجارى 2021 مع بدء تفعيل منظومة تراخيص البناء الجديدة، والتى دفعت الكثيرين للبحث عن سعر طن الحديد عبر محركات البحث الإلكترونية المختلفة، ونستعرض فى التقرير الآتى سعر طن الحديد اليوم الخميس.



سعر طن الحديد اليوم

وسجل متوسط سعر طن الحديد، اليوم الخميس، للمستهلك مستوى مستقرًا للأسبوع الرابع على التوالي مع توقعات بتراجع السعر محليا وعالميا، حيث يتراوح السعر بين 14.300 ألف جنيه و14.600 ألف جنيه باختلاف المصانع المنتجة.



سبب استقرار سعر طن الحديد



ويرجع مراقبون استقرار سعر طن الحديد إلى ركود حركة البناء والتشييد منذ ظهور جائحة فيروس كورونا وما تزامن معها من إيقاف حركة تراخيص البناء بعدة محافظات لفترة امتدت لستة أشهر، قبل إقرار اشتراطات جديدة لمنظومة إصدار تراخيص البناء.

وتسيطر 9 شركات ومصانع مصرية على سوق إنتاج الحديد محليًا، حيث تنتج مصر ما يقارب 8 ملايين طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، وذلك وفقًا لأحدث بيانات غرفة الصناعات المعدنية، التابعة لإتحاد الصناعات المصرية.

تثبيت سعر طن الحديد

وفى سياق متصل، كانت شركات الحديد قد أعلنت تثبيت أسعارها خلال شهر يونيو الحالى، ولم تتضح بعد مؤشرات بشأن إتجاه سعر طن الحديد إما نحو ارتفاع جديد أو تثبيت أو انخفاض.

يشار إلى أن متوسط سعر بيع حديد التسليح المبروم 16مم للطن قد سجلت ارتفاعات متتالية خلال شهرى أبريل ومايو الماضيين من عام 2021، بقيمة 13.3 ألف جنيه و14.1 ألف جنيه بالترتيب، بينما سجل سعر طن الحديد 10.4 ألف جنيه خلال شهر مايو من عام 2020.

فيما بلغ متوسط سعر بيع طن حديد مبروم 13 مم 14.1 ألف جنيه خلال شهر مايو 2021 مقابل 13.3 ألف جنيه

خلال شهر أبريل 2021، بينما كان سعر بيع طن حديد مبروم 13 قد بلغ 10.4 ألف جنيه خلال شهر مايو 2020.كما بلغ متوسط سعر بيع طن حديد مبروم 10 مم نحو 14.1 ألف جنيه خلال شهر مايو 2021 مقابل 13.3 ألف جنيه خلال شهر أبريل 2021، بينما كان سعر بيع طن حديد مبروم 13 قد بلغ 10.4 ألف جنيه خلال شهر مايو 2020.