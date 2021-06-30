برلمانى: تحمل الدولة علاج مرضى ضمور العضلات فى صميم حقوق الإنسان

قال محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن أن الدولة ستتحمل تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة والتي تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل، قرار فى صميم حقوق الإنسان.

وتساءل سلطان قائلًا: "أين المنظمات المشبوهة من ملف حقوق الإنسان وما تشهده من طفرة حقيقة فى الملف خلال السنوات الأخيرة؟، أليس الحق فى العلاج من صميم حقوق الإنسان، لماذا تستغل هذه المنظمات المشبوهة التقارير المشبوهة والمعلبة للهجوم على الدولة المصرية وتغض الطرف عن الانجازات فى ذات الملف؟



أشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن هذا القرار من شأنه التخفيف عن كاهل الأسر المصرية التى لديها طفل مصاب بهذا المرض، وحلم وقرار طال انتظاره، وإن صح لم يتخيل أحد يومًا أن تتحمل الدولة هذه التكلفة، ولهذا فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى يومًا تلو الآخر يضرب أروع الأمثلة فى حرصه على الشعب المصرى والنشء الجديد والاهتمام بالمواطنين وملف الصحة والمنظومة الصحية على وجه التحديد.



وأشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بالقرار قائلًا: "قرار لا يصدر إلا من رئيس إنسان، رئيس حريص على مصلحة وطنه، إنسان يحب شعبه، رئيس يعي ما يدور على الأرض وما يشغل بال المواطنين، ويراعى الفئات البسيطة وغير القادرة وينحاز دائمًا للبسطاء وغير القادرين، موجهًا التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا القرار التاريخي العظيم".