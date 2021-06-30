الأربعاء 30 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر حادث بمحور الضبعة الإقليمي

حادث بمحور الضبعة
حادث بمحور الضبعة الإقليمي

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين وذلك إثر ادعاء حادث بمحور الضبعة الإقليمي حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.

 

وأوضح محمد الطليمي مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح  أن المصابين هم "يوسف هلال معدول ١٠ سنوات من الضبعة مصاب بجرح قطعي بالأنف وكدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس، نصر الله هلال معدول محمد ٢٢ سنة من الضبعة مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس واليد اليسرى واليمنى " بالإضافة إلى سالم معدول محمد ٥٨ سنة الضبعة جثة هامدة . 

 

وكان 4 أشخاص قد أصيبوا اليوم الأربعاء وذلك إثر انقلاب سيارة أمام قرية أمواج طريق الإسكندرية مطروح وتم علي الفور نقلهم إلي مستشفي الضبعة المركزي .

 

وقال محمد الطليمي مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح أن غرفة الطوارئ تلقت إخطارا يفيد بانقلاب سيارة أمام قرية أمواج بطريق الساحل الشمالي وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي. 

 

وأوضح أن المصابين هم " محمد عبد المولى محمد ٢٤ سنه  من البحيرة مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس، خالد موسى عبد الحميد ٢٦ سنة من برج العرب مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس والكوع الأيمن، أحمد عاطف عادل ٢٠ سنه من الاسكندريه مصاب بجرح بالكوع الأيسر وكدمات وسحجات متعددة بالجسم، احمد محمد هاشم ١٨ سنه من الاسكندريه مصاب بجرح بالكتف الأيسر كدمات وسحجات متعددة ". 
 

كما  قال محمد الطليمي مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح، أن مستشفى العلمين النموذجي استقبلت، 5 مصابين وذلك إثر حريق بجوار فندق الماسة بالعلمين الجديدة .

صحة مطروح مصرع شخص محور الضبعة مطروح مستشفي الضبعة المركزي

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وائل لطفي

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