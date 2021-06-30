«شخوص عالمنا التحتي» يشارك بمهرجان «On Art» ببولاندا

يشارك فيلم "شخوص عالمنا التحتي" للمخرج هيثم شريف من إنتاج المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي بالمسابقة الرسمية في مهرجان On Art المقرر إقامته بالعاصمة البولندية وارسو بتنظيم من صندوق دعم وتطوير المصورين السينمائيين البولندي.

مهرجان On Art وهو مهرجان متخصص في الأفلام التي يشكل الفن والفنانين التشكيليين موضوعها الأساسي, ويعتبر من أكبر المهرجانات من نوعه في وسط أوروبا حيث سيتم عرض الفيلم في عشرة مدن بولندية وبينهم العاصمة وارسو وفي أرقى الأماكن مثل المتاحف الفنية, كما سيتم عرضه أيضاً في الهواء الطلق في شوارع العاصمة للجمهور.

وتدور أحداث الفيلم حول شخص يدعي "أيمن فرغلي" و هو صنايعي حجر وفنان تشكيلي وراقص معاصر، وأطلق عليه أهل منطقته "مونه" العفريت" وبسبب حادث معين يتعرض له يتسبب في تغيير حياته للأبد وتتغير بعد ذلك أيضا نظرة كل من حولة له.

يذكر أن المخرج هيثم شريف فنان بصرى مصري معاصر، كاتب، ومصنع، حاصل على بكالوريوس كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم الرسوم المتحركة، ودبلوم عالى فى العلوم السينمائية المتخصصة من المعهد العالى للسينما ويعمل فى الوقت الحالى كمخرج للأفلام التسجيلية بالمركز القومي للسينما.