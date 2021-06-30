الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سميرة سعيد: أستعد لإطلاق أغنية Mon Chéri.. ولا مانع من تقديم ديو غنائى مع أي فنان

المطربة سميرة سعيد
المطربة سميرة سعيد

أعربت الفنانة سميرة سعيد عن سعادتها بالتعاون مع الموزع الموسيقي طاوق مدكور، قائلة: "طارق مدكور موزع عالمي وشاطر جدًا ولا يقل شطارة عن أي حد عالمي".

وقالت «الديفا»، خلال حلولها ضيفة على راديو إنرجي 92.1 مع باسم كميل وسارة المنذر: "ما أقدمه هو منفذ للكثير من الأمور في حياتنا، خاصة أننا في مجتمع به مجموعة من التقاليد والعادات".

أضافت سميرة: "أخدت التطعيم ضد كورونا من شهرين جرعتين، مزوداها شوية في الخوف والحرص من الوباء، وكنت أبقي في المنزل كان عندي اندهاش إن إزاي رغم التقدم العلمي مفيش علاج للفيروس"، كاشفة أنه خلال شهر رمضان تابعت مسلسل لعبة نيوتن لمني زكي: "كلمت منى وباركتلها على العمل"، كاشفة عن وجود استعداد جيد من جانبها للتمثيل: "لما بعمل حاجة حلوة وحد بيكلمني يقولي مبروك بتبسط ولا طالعة من حفلة بشعر بالسعادة الكبيرة".

كانت الديفا قد طرحت أغنيتها الجديدة "الساعة اتنين بالليل" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن إخراج نضال هاني، وهى الأغنية الثالثة من ألبومها الجديد، الذى قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى ينتهى طرحه مع نهاية موسم الصيف، كما طرحت في الأسابيع الماضية أغنية "بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام، ومن إخراج نضال هاني، وأيضا أغنية "متاهة" من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، ومن إخراج نضال هاني.

وكشفت الديفا عن إطلاقها أغنية جديدة بعد 12 يومًا على ردايو إينرجي باسم Mon Chéri: "الأغنية هترجعنا للسبعينات ومتصورة فيديو كليب، والألبوم سيكون باسم ٢٠٢١"، كاشفة عن أمنيتها في تقديم ديو غنائي مع أي فنان.

وطرحت سميرة سعيد أغنيتها الجديدة "الساعة اتنين بالليل" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن إخراج نضال هاني، وهى الأغنية الثالثة من ألبومها الجديد، الذى قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى ينتهى طرحه مع نهاية موسم الصيف، كما طرحت في الأسابيع الماضية أغنية "بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام، ومن إخراج نضال هاني، وأيضا أغنية "متاهة" من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، ومن إخراج نضال هاني.

سميرة سعيد المطربة سميرة سعيد الديفا سميرة سعيد أغنية Mon Chéri باسم كميل راديو انرجي

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