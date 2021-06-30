هل أطفالك لا يتناولون الخضروات المقيدة؟ دراسة وجدت الحل

لا يخفى على أحد الأهمية الكبيرة لتناول الخضروات، خاصة على الأطفال الذين لا يزالون في مرحلة النمو، لكن عدد كبير من الأمهات يجد صعوبة بالغة في إقناع الأطفال بتناول الخضروات، خاصة الذين يفضلون تناول الوجبات السريعة منهم.

وفي دراسة أجراها عددًا من الباحثين في جامعة بن ستيت الأمريكية بمضاعفة كمية الذرة والبروكلي في أطباق الأطفال التي يتم تقديمها في الوجبة من 60 إلى 120 جرامًا، واكتشفوا أن الأطفال تناولوا 68% من الخضراوات في الوجبة الغذائية في المتوسط، أي ما يعادل 21 جراما إضافياً، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعتقد فريق الباحثين أن نتائج دراستهم يمكن أن تساعد الآباء في جميع أنحاء العالم على جعل أطفالهم يصلون إلى تناول الكميات الموصى بها من الخضراوات يومياً، بشرط أن يتم اتباع النصائح بدون أن يلاحظها الأطفال وإلا سيرفضون تناول أي خضراوات على الإطلاق.

وقال الباحث هانم دكتاس، طالب دراسات عليا في علوم التغذية إن "الزيادة التي لاحظناها تساوي حوالي ثلث الوجبة أو 12% من المدخول اليومي الموصى به للأطفال الصغار"، كما أكد فريق الباحثين أنه من الحكمة فى تحديد الخضراوات التي يحبها الأطفال أكثر وعدم إجبارهم على تناول أي نوع لا يفضلونه.

وقالت الباحثة باربارا رولز:"من المهم أن تقدم لأطفالك الكثير من الخضراوات، ولكن من المهم أيضاً أن تقدم لهم تلك التي يحبونها لأنها تتنافس مع باقي محتويات الوجبة الغذائية".

أضافت أنه "يمكن للوالدين تسهيل المهمة من خلال اتباع نهج تدريجي لتناول الأطفال أنواع الخضراوات الجديدة، وطهيها بالطريقة التي يستمتع بها أطفالهم، وتجربة النكهات والتوابل المختلفة كي يعتادوا عليها".

في مقابل ذلك، ذكر الباحثون أنهم يعملون "على بحث إضافي يدرس إمكانية استبدال الخضراوات بأطعمة أخرى بدلاً من مجرد إضافة المزيد من الخضراوات".

وقالوا إنهم، في المستقبل، ربما سيتمكنوا من تقديم توصيات حول حجم الحصة واستبدال الخضراوات بأطعمة أخرى، بما يمكن أن يساعد في الحد من الهدر بعد كل وجبة ولتعزيز تناول الأطفال للمزيد من الخضراوات.