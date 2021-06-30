دراسة تكشف.. ماذا يحدث في رأس الإنسان عند مشاهدة شيء ممل؟

كشفت دراسة علمية أن أجزاء من الدماغ تنطفئ فعلاً عندما يكون الشخص في أحلام اليقظة أو عندما يكون الذهن فارغًا.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن هذه الدراسة قد تفسر سبب السرحان أو أحلام اليقظة أثناء مشاهدة برنامج تلفزيوني ممل أو عدم قدرتك على تذكر المكان الذي تركت فيه مفاتيحك.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يقومون بمهام مملة قد يكون من الممكن أن تنام أجزاء من الدماغ لديهم بشكل مستقل عن بعضها البعض.

وقال البروفيسور توماس أندريلون ، من معهد باريس للدماغ ، إن فريقه لاحظ أجزاء مختلفة من الدماغ تنبعث منها موجات بطيئة - مما يشير إلى أنهم ذهبوا إلى النوم - بينما كان الشخص لا يزال مستيقظًا.

وأضاف: "الموجات البطيئة في مناطق الدماغ الأمامية وجد انها سبقت أحلام اليقظة والسلوك الاندفاعي، في حين أنها حدثت ايضا في مناطق أبعد في الدماغ ، ما تبعها استجابة بطيئة لما يحدث حول الشخص ةرد فعل متاهر للغاية، قد تجعله غير منتبه لما يحدث حوله."

ورصدت الدراسة موجات دماغ البالغين بينما ركزوا على صور الوجوه أو الأرقام والضغط على زر استجابة لتعبيرات الوجه أو الأرقام.

تمت مقاطعة المشاركين في لحظات عشوائية وسُئلوا عما إذا كانوا في أحلام اليقظة أو غموض الذهن، وتبين ان عقولهم بالفعل ذهبت لمكان اخر.

وتعد راس الانسان وما يحدث بها من تغيرات عند التعرض لمؤثرات بصرية وعصبية وصدمات وبعض الصور المملة، مادة دسمة للابحاث الطبية التي تدرس تاثير هذه المتغيرات على الراس والخلايا العصبية بها، خصوصا مع انتشار امراض السكتة الدماغية مؤخرا، وعدم العثور على علاج فعال يقضي على اثارها الجانبية حتى الان والتي تؤدي الي موت الخلايا العصبية في اجزاء من الدماغ واصابة البعض الاخر بالضمور.