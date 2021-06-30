الأربعاء 30 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تدشين منصة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي

سالي رفعت
سالي رفعت

قام البنك المركزي المصري بتدشين منصة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للبنك، والتي من شأنها أن تدعم وتعزز مستويات الشفافية للسياسات وبيانات البنك المركزي.

وصرحت سالي رفعت "وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق"، أن مهمة المنصة تتمثل في تعميق وتشجيع إقامة حوار بناء وفعال، مع فتح قنوات اتصال للمستثمرين مع البنك المركزي من أجل الحصول على رؤية أكثر وضوحاً حول الآفاق والتطورات الاقتصادية.

 كما أكدت أن المنصة تقدم نظرة عامة وشاملة عن إطار عمل الاقتصاد الكلي في مصر، وسلسلة من الروابط المفيدة تساعد على سهولة تصفح موقع البنك المركزي المصري، الى جانب التحديث المستمر للفعاليات المستقبلية والأحداث الهامة التي تنظمها ادارة علاقات المستثمرين.

 

جدير بالذكر أن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيًا بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ 10.6% خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، ويأتي ذلك مقارنة بـ10.9% في المتوسط خلال أكتوبر 2020 وبـ11.6% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020 وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس في مارس 2020 وفي سبتمبر 2020 وفي نوفمبر 2020.

ويرجع الانخفاض الأخير للعائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.3 نقطة مئوية مدعومًا بانخفاض العطاءات المقبولة، بينما ظل الطلب مستقرًا نسبيًا، حيث انعكس انخفاض العطاءات المقبولة في نسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، مقارنة بـ1.3 مرة خلال أكتوبر 2020.

بينما ظل الطلب مستقرًا، حيث انعكس ذلك في نسبة التغطية، والتي سجلت 2.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021 مقارنة بـ2.1 مرة خلال أكتوبر 2020.

ويطرح البنك المركزي المصري بصفة دورية ثلاثة أيام أسبوعيًا عطاءات أدوات الدين الحكومي، والتي تتنوع ما بين سندات وأذون الخزانة.

على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية، وفقًا لمشروع موازنة 2020- 2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.

الضرائب المركزى اقتصاد تعز البنك خلال وشام محافظ سالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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