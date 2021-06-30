ملكة بريطانيا تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة المقبل

أعلنت وسائل إعلام محلية بريطانية، اليوم الأربعاء، عن استقبال ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في لقاء خاص بعد غدٍ الجمعة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في برلين اليوم الأربعاء، إن الاجتماع الذي سيُعقد في قصر ويندسور الملكي بالقرب من لندن بعد ظهر الجمعة شرف يسعد المستشارة بشدة كما أكد قصر باكنجهام أيضاً الاجتماع بين المستشارة والملكة .

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر عقد اجتماع بين المستشارة ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقر إقامته الريفي في تشيكرز، شمال غربي لندن.

والتقت ميركل وجونسون مؤخراً في قمة مجموعة السبع في كورنوا، جنوب غربي إنجلترا، حيث أجريا محادثات ثنائية.

وقال زايبرت إن زيارة ميركل تتوافق مع أهمية العلاقات الوثيقة والقائمة على الشراكة مع بريطانيا، مضيفاً أنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي تأسف له الحكومة الألمانية لكنها تحترمه، تُبذل جهود لتعميق العلاقات الألمانية - البريطانية.

ويتوقع زايبرت أن تتطرق المحادثات بين ميركل جونسون إلى نطاق عريض من القضايا الثنائية والأوروبية والدولية، إلى جانب تدابير احتواء جائحة «كورونا» والتطورات الجديدة بسبب متغير دلتا الأكثر فتكاً، كما ستلعب قضية السفر دوراً أيضاً خلال المحادثات.

وفي سياق متصل، تألقت كيت ميدلتون بفستان أبيض من ألكسندر ماكوين بقيمة 3000 جنيه إسترليني بينما ارتدت كاري جونسون زوجة بوريس جونسون بفستان بقيمة 805 جنيه إسترليني وقامت جيل بايدن بارتداء فستان الأزهار في حفل استقبال قمة مجموعة السبع في كورنوال G7.

وظهرت دوقة كامبريدج، 39 عامًا ، في معنويات عالية لدى وصولها إلى الحدث الذي استضافته الملكة والأمير تشارلز في مشروع إيدن، في كورنوال ، بعد انطلاق القمة، وظهرت الأم لثلاثة أطفال بشخصية أنيقة في فستان أبيض مذهل، تقدر تكلفته بـ 3000 جنيه إسترليني، والذي تميزه أزرار مزدوجة أسفل الصدر وتفاصيل مطوية عبر التنورة.